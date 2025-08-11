OUTRE-MER
Nouvelle-Calédonie: l’accord de Bougival ne passe pas auprès des Indépendantistes
Lors de son 45e Congrès, le FLNKS a rejeté l’accord signé à Bougival (Yvelines) en juillet entre des représentants des loyalistes et des indépendantistes pour une sortie de crise après les émeutes de mai 2024. Ce rejet devrait être confirmé mardi.
C’est une douche froide pour le gouvernement français. Mi-juillet, le président Macron claironnait que cet accord équivalait à la création d’“un État de Nouvelle-Calédonie”. Le texte arraché en installant les représentants calédoniens dans un hôtel à Bougival pendant dix jours était présenté comme une “victoire du pari de la confiance”. 

Mais en Nouvelle-Calédonie, le texte doit être entériné par les partis locaux et il est loin de faire l'unanimité.

L’Union calédonienne (UC) a rejeté cet accord dès jeudi. Dimanche, le FLNKS (Le Front de libération nationale kanak socialiste), le principal parti indépendantiste et membre de l’UC confirme cette position même si l’annonce officielle devrait avoir lieu mardi.

Emmanuel Tjibaou, député calédonien et président de l’UC estimait jeudi lors d’une conférence de presse que les propositions faites par les indépendantistes n’ont pas été reprises dans le texte final de l’accord. "Ce qui a été notifié dans le document reprenait uniquement les positions des loyalistes et des républicains", a-t-il estimé. L’union a appelé à de nouvelles négociations avec le gouvernement français. 

Le ministre de l’Outre-mer a réagi dimanche soir en annonçant qu’il se rendrait dans l’archipel du Pacifique. Il a surtout exprimé son regret de voir cet accord retoqué. "L”accord de Bougival n'est pas tombé du ciel. Il est un compromis historique, fruit de mois de travail depuis février, d'échanges difficiles, avec toutes les délégations, y compris celle du FLNKS conduite par Emmanuel Tjibaou. Chacun y a apposé sa signature."

Le ministre a également rappelé qu’un comité de rédaction est prévu pour affiner et préciser les grands principes de l’accord de Bougival.

Le texte prévoit ainsi une nationalité calédonienne, un état calédonien ainsi que le transfert vers cet état de compétences régaliennes comme les relations internationales mais les mouvements indépendantistes estiment que le texte est trop vague et ne sécurise pas le rôle du peuple kanak dans la construction du futur état.

