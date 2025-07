La déclaration conjointe publiée jeudi par le ministère saoudien des Affaires étrangères a été signée par les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de la Jordanie, des Émirats arabes unis, du Bahreïn, de l’Arabie saoudite, de l’Irak, d’Oman, du Qatar, du Koweït, du Liban et de l’Égypte.

Les ministres ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté syrienne et rejeté toute forme d’intervention extérieure. Ils ont salué l’accord de cessez-le-feu récemment conclu dans la province méridionale de Soueïda, appelant à sa mise en œuvre complète.

En Relation TRT Global - Israël frappe de nouveau Soueïda en Syrie, Washington refuse de condamner son allié

La déclaration souligne que cet accord est crucial pour préserver l’unité du pays, protéger les civils, faire respecter l’état de droit et restaurer l’autorité de l’État.

Les signataires ont également exprimé leur soutien à tous les efforts visant à rétablir la sécurité et la souveraineté de l’État sur l’ensemble de Soueïda et du territoire syrien, tout en condamnant la violence, le sectarisme, l’incitation à la haine et les discours haineux.

Les ministres ont fermement condamné les frappes israéliennes répétées sur le territoire syrien, les qualifiant de violations flagrantes du droit international et de la souveraineté de la Syrie.