Un mort et un blessé dans une fusillade près d'une mosquée en Suède
Un homme de 25 ans a été tué et une autre personne a été blessée lors d'une fusillade près d'une mosquée d'Örebro peu après la prière du vendredi, dans le sud de la Suède.
15 août 2025

La fusillade s'est produite peu après la prière du vendredi à la mosquée d'Örebro, dans le quartier de Boglundsangen, où plusieurs coups de feu auraient été tirés alors que les fidèles quittaient la mosquée.

La police a affirmé avoir été alertée de l'incident vers 13 h 45, heure locale (11 h 45 GMT). Deux personnes ont été blessées et, à 17 h 30, l'une d'elles, un homme d'une vingtaine d'années, était décédée.

Les autorités ont ouvert une enquête préliminaire pour meurtre, tentative de meurtre et infractions aggravées liées aux armes.

L'attaque serait liée à un réseau criminel et serait considérée comme liée à un gang.

"L'auteur est toujours en fuite. Nous le recherchons activement", a déclaré à la presse Anders Dahlman, porte-parole de la police, ajoutant que les policiers menaient une enquête approfondie, comprenant notamment des auditions de témoins et des collectes de renseignements.

Dans un communiqué, la mosquée a déclaré ne pas être la cible de l'attaque et a exhorté ses fidèles à rester chez eux pendant la soirée, le temps que l'enquête policière se poursuive.

Tahir Akan, président de la Fédération islamique suédoise, a déclaré à Anadolu que la fusillade n'était pas motivée par le "racisme" et ne visait ni la mosquée ni ses fidèles.

Il a précisé que l'auteur avait eu un "différend personnel" avec les deux victimes et les avait abattues alors qu'elles sortaient de la prière du vendredi.

"Comme prévu, l'agresseur a blessé par balle les deux personnes avec lesquelles il s'était disputé. Un médecin étant présent dans l'assemblée, une première intervention a été effectuée sur place. J'ai été informé que l'un des blessés était dans un état grave, tandis que l'autre a subi des blessures légères", avait déclaré M. Akan plus tôt dans la journée, avant que la police ne confirme le décès de l'un d'eux.

La zone reste bouclée, avec le déploiement de plusieurs unités de secours, de policiers et d'ambulances.

Les autorités ont exhorté la population à éviter les environs et à respecter les barrages routiers.


