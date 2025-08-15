La fusillade s'est produite peu après la prière du vendredi à la mosquée d'Örebro, dans le quartier de Boglundsangen, où plusieurs coups de feu auraient été tirés alors que les fidèles quittaient la mosquée.



La police a affirmé avoir été alertée de l'incident vers 13 h 45, heure locale (11 h 45 GMT). Deux personnes ont été blessées et, à 17 h 30, l'une d'elles, un homme d'une vingtaine d'années, était décédée.



Les autorités ont ouvert une enquête préliminaire pour meurtre, tentative de meurtre et infractions aggravées liées aux armes.



L'attaque serait liée à un réseau criminel et serait considérée comme liée à un gang.



"L'auteur est toujours en fuite. Nous le recherchons activement", a déclaré à la presse Anders Dahlman, porte-parole de la police, ajoutant que les policiers menaient une enquête approfondie, comprenant notamment des auditions de témoins et des collectes de renseignements.

Dans un communiqué, la mosquée a déclaré ne pas être la cible de l'attaque et a exhorté ses fidèles à rester chez eux pendant la soirée, le temps que l'enquête policière se poursuive.

