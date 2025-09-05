TURQUIE
La Turquie lance la production en série du char de combat principal "Altay" de fabrication nationale
L'usine d'Ankara produira ce char à la pointe de la technologie ainsi que des véhicules blindés de nouvelle génération, marquant ainsi une étape importante dans la volonté de la Turquie de renforcer ses capacités de défense nationales.
5 septembre 2025

La Turquie a officiellement lancé la production en série de son nouveau char de combat principal, l'"Altay", dans l'usine d'Ankara du constructeur automobile national BMC, marquant ainsi une étape importante dans les ambitions du pays en matière de défense.

Fuat Tosyali, président de BMC, a déclaré vendredi que ce projet répondait à une aspiration turque vieille d'un siècle.

"Notre usine a désormais commencé la production en série, après avoir posé ses fondations l'année dernière seulement. Nous espérons qu'elle répondra aux besoins des forces armées turques et des pays alliés dans le secteur de la défense", a-t-il indiqué.

Équipé de technologies de pointe, l'Altay est propulsé par le moteur BATU, développé en interne par BMC Power, une filiale de BMC.

L'usine de production d'Ankara utilise des robots industriels et des techniques de fabrication avancées pour gérer toutes les étapes de la production, de la fabrication de la coque à l'assemblage final.

"Aucun contretemps observé"

M. Tosyali a précisé que le groupe motopropulseur BATU, dont la puissance varie entre 400 et 1 500 chevaux, doit passer certains tests avant d'être déployé.

"Le groupe motopropulseur doit "parcourir" 10 000 kilomètres et passer des évaluations de performance spécifiques. Jusqu'à présent, aucun contretemps n'a été observé, et tous les composants, y compris les systèmes aériens et de défense, sont testés avec le char", a-t-il ajouté.

Outre l'Altay, l'usine produira le véhicule de combat blindé 8x8 de nouvelle génération de BMC, l'Altug.

Le président de l'Agence turque de l'industrie de la défense (SSB), Haluk Gorgun, a salué l'effort de collaboration derrière le projet et a confirmé que le président Recep Tayyip Erdogan avait suivi de près son avancement.

"Les chars que nous avons fournis l'année dernière pour les essais ont démontré toutes leurs capacités et ont été approuvés. Maintenant que notre usine est terminée, nous allons produire et livrer nos chars directement à nos forces", a déclaré M. Gorgun.


SOURCE:TRT français et agences
