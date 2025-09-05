La Turquie a officiellement lancé la production en série de son nouveau char de combat principal, l'"Altay", dans l'usine d'Ankara du constructeur automobile national BMC, marquant ainsi une étape importante dans les ambitions du pays en matière de défense.

Fuat Tosyali, président de BMC, a déclaré vendredi que ce projet répondait à une aspiration turque vieille d'un siècle.

"Notre usine a désormais commencé la production en série, après avoir posé ses fondations l'année dernière seulement. Nous espérons qu'elle répondra aux besoins des forces armées turques et des pays alliés dans le secteur de la défense", a-t-il indiqué.

Équipé de technologies de pointe, l'Altay est propulsé par le moteur BATU, développé en interne par BMC Power, une filiale de BMC.

L'usine de production d'Ankara utilise des robots industriels et des techniques de fabrication avancées pour gérer toutes les étapes de la production, de la fabrication de la coque à l'assemblage final.

"Aucun contretemps observé"