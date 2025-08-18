Sous le double effet des attaques et du blocus israéliens, la bande de Gaza, en proie à une famine généralisée, a enregistré cinq nouveaux décès liés à la faim, dont deux enfants, au cours des dernières 24 heures.
Dans un communiqué publié lundi, le directeur du ministère palestinien de la Santé à Gaza, Mounir el-Bursh, a déploré la mort de ces cinq Palestiniens, victimes de la faim et de la malnutrition.
Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des personnes décédées de faim dans la bande de Gaza s'élève désormais à 263, dont 112 enfants.
Guerre génocidaire
Sous le feu des attaques israéliennes et soumise à un blocus strict limitant l'accès à l'aide humanitaire, Gaza fait face à une catastrophe humanitaire sans précédent, marquée par la propagation de la famine et la pénurie d'eau, de médicaments, de matériel médical et de produits d'hygiène.
Les décès liés à la famine et à la malnutrition sont en augmentation dans l’enclave assiégée, en particulier chez les enfants. Les organisations locales et internationales accusent Israël d’utiliser "la faim et la soif comme armes".
Après avoir détruit 88 % des infrastructures civiles de Gaza, l'armée israélienne cible fréquemment les Palestiniens déplacés par les ordres d'expulsion dans les zones où ils trouvent refuge.
À Gaza, qui compte environ 2,3 millions d'habitants, le nombre de personnes déplacées par les attaques israéliennes et les ordres d'expulsion atteint 2 millions, certaines personnes ayant été déplacées à plusieurs reprises.