Sous le double effet des attaques et du blocus israéliens, la bande de Gaza, en proie à une famine généralisée, a enregistré cinq nouveaux décès liés à la faim, dont deux enfants, au cours des dernières 24 heures.

Dans un communiqué publié lundi, le directeur du ministère palestinien de la Santé à Gaza, Mounir el-Bursh, a déploré la mort de ces cinq Palestiniens, victimes de la faim et de la malnutrition.



Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des personnes décédées de faim dans la bande de Gaza s'élève désormais à 263, dont 112 enfants.



Guerre génocidaire