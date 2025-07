"Il suffit de regarder l'horreur qui se déroule à Gaza, avec un niveau de mort et de destruction sans équivalent dans l'histoire récente. La malnutrition explose. La famine frappe à toutes les portes", a-t-il déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité.

"Et maintenant, nous assistons à l'agonie d'un système humanitaire fondé sur des principes humanitaires", a-t-il poursuivi, sans citer la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par les États-Unis et Israël, avec laquelle l'ONU refuse de coopérer, et dont les distributions d'aide ont donné lieu à des scènes chaotiques et meurtrières dans l'enclave.



Le système basé sur les principes humanitaires "se voit refuser les conditions nécessaires à son fonctionnement. On lui refuse l'espace nécessaire pour agir. On lui refuse la sécurité nécessaire pour sauver des vies", a insisté le secrétaire général, alors que l'ONU ne cesse de réclamer l'entrée massive d'aide humanitaire dans le petit territoire palestinien.

"Alors que les opérations militaires israéliennes s'intensifient et que de nouveaux ordres de déplacement sont émis à Deir al-Balah (centre), la dévastation s'ajoute à la dévastation", a-t-il ajouté.



L’UE met en garde Israël

La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, a qualifié de son côté d'"indéfendable" le massacre de civils palestiniens tentant d’accéder à l'aide humanitaire à Gaza.

Dans un message publié sur X, elle a indiqué s’être entretenue par téléphone avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, précisant qu'elle avait "clairement indiqué que l'armée israélienne devait cesser de tuer des personnes aux points de distribution".



"Toutes les options restent envisageables si Israël ne tient pas ses engagements", a-t-elle averti.