Le premier tour des élections législatives françaises a débuté, ce dimanche 12 juin, à 08h00 (06:00 GMT), en France métropolitaine.

Quelque 46 millions de Français de la métropole sont appelés à se rendre aux urnes pour élire leurs 539 députés.

Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18h00, sur la majorité du territoire métropolitain, à l'exception de quelques grandes villes telles que Paris, Marseille et Lyon (list non exhaustive), où les électeurs, du fait de leur grand nombre, pourront voter jusqu'à 20h00 (18:00 GMT).

Les Polynésiens ainsi que les Français résidant à l'étranger, ont voté, pour le premier tour, le week-end des 4 et 5 juin, une semaine en avance par rapport à la métropole.

Le restant des Français d'Outre-mer ont commencé à voter pour le premier tour des élections législatives, samedi 11 juin.

Le vote sur Internet pour le second tour, ouvert aux seuls Français de l'étranger, a également débuté samedi.

Depuis les élections législatives de 2012, la France compte 577 circonscriptions : 539 en France métropolitaine, 27 dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer et 11 pour les Français de l'étranger.

Quelque 6300 candidats briguent ces 577 sièges dans toute la France.

« Ensemble ! », la coalition présidentielle réunit La République en marche (LRM), Horizons et le MoDem et apparaît menacée par l'alliance de gauche Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes) regroupant La France insoumise (LFI), le Parti socialiste (PS), le Parti communiste (PCF) et Europe Écologie-Les Verts (EELV). À l'extrême droite, figure le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen.