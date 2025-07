La Norvège annule un contrat d’achat de l’hélicoptère européen NH90

La Norvège a annulé l’achat d’hélicoptères de transport militaire NH90 fabriqués par un consortium dans lequel la France, via Airbus, est un partenaire important, selon une information de de RFI. Or le contrat avait été signé il y a plus de 20 ans.