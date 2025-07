Un service commémoratif a eu lieu à l'abbaye de Westminster ce mardi 14 juin 2022 pour marquer le cinquième anniversaire de l'incendie de la tour Grenfell, située dans le quartier de North Kensington à Londres.

Des bénévoles et des organisations caritatives de chaque coin de Londres sont venus à la rescousse. Outre ces jeunes musulmans héroïques qui ont joué un rôle déterminant dans l'aide aux victimes traumatisées dès le début de l'incendie, les premières personnes sur les lieux étaient des organisations caritatives musulmanes, des voisins et des prêtres anglicans de l'église locale.

Les mosquées et les églises, puis plus lentement, le Conseil municipal, ont organisé des abris temporaires pour les survivants. Les gens ont donné de la nourriture, des soins et des vêtements.

La nuit de l'incendie, certaines des premières personnes à se précipiter pour aider les victimes à quitter la tour en feu étaient de jeunes hommes musulmans qui se rendaient à la prière du matin. Beaucoup d'entre eux étaient éveillés et se promenaient pour le suhoor, car c'était le Ramadan.

Il n'y avait pas de division. Les Londoniens de tous les quartiers de la ville ont tous contribué à aider les victimes.

Quelques jours plus tard, la communauté vivant autour de Grenfell Tower a commencé à se mettre en colère. La colère contre le conseil reste palpable cinq ans après l'incendie, car quelques personnes ayant perdu leur logement n'ont toujours pas été relogées de manière adéquate.

Dans les premiers jours qui ont suivi l'incendie, les autorités n'ont pas fait grand-chose pour aider.

Le relogement des familles a été un long processus. La Première ministre britannique à l’époque, Theresa May, a déclaré après l'incendie que chaque résident serait relogé dans trois semaines, mais un an après l’incendie, une quinzaine de familles vivaient toujours dans des hôtels ou des logements temporaires, ce qui est choquant. Elle n'a pas tenu sa promesse. Les gens sont toujours dévastés et ont le cœur brisé.

Les gens ont demandé à Theresa May de venir rencontrer les victimes, mais elle a pris son temps et a été critiquée pour cela. La Reine d'Angleterre, quant à elle, a visité le site. Elle est ainsi devenue beaucoup plus populaire que sa Première ministre.

Enquête publique

L'évêque de Kensington, le très révérend Dr Graham Tomlin, s'adressant à la congrégation ce mardi 14 juin 2022 de l'abbaye de Westminster, a déclaré qu'il y avait "injustice, chagrin et tristesse" après l'enfer de 2017.

Il a pris la parole après que les noms des 72 hommes, femmes et enfants qui ont perdu la vie ont été lus lors du service multiconfessionnel organisé pour les survivants, les militants et les proches des victimes.

Tomlin, parlant des problèmes qui ont conduit à la tragédie, a déclaré : “Ce n'était pas un accident malheureux. C'était le résultat de décisions imprudentes prises, de réglementations ignorées, d'une industrie qui semblait parfois plus intéressée à faire des profits et à vendre des produits qu'à la valeur précieuse de la vie humaine et à assurer la sécurité des personnes dans leur propre maison.”

Construit en 1974, il a été rénové plusieurs fois. En 2016, un collectif de résidents s’était plaint des risques posés par l’état de l’immeuble.

L’immeuble de 24 étages et de 120 logements, situé dans le quartier de North Kensington, logeait une population majoritairement pauvre et immigrante. La tour Grenfell a été le pire incendie résidentiel depuis la Deuxième Guerre mondiale au Royaume-Uni.

La phase 1 de l'enquête publique sur l'incendie a débuté en mai 2018, il y a quatre ans. Pendant une semaine, nous avons entendu les témoignages des familles et des amis des victimes décédées l'année précédente. Ils veulent tous que justice soit faite et veulent savoir pourquoi cela a pris si longtemps.

Les habitants touchés par l'incendie de cette tour de logements sociaux étaient principalement des Britanniques pauvres, des immigrés ou des réfugiés.

Ces derniers venaient de partout, notamment d'Égypte, d'Iran, du Maroc, de Syrie, du Soudan, de la Jamaïque et d'autres pays. Ils travaillaient comme chauffeurs de bus, agents d’entretiens ; certains étaient étudiants, d'autres étaient des retraités. Deux frères syriens avaient été envoyés par leur famille terrifiée en Grande-Bretagne, espérant qu'ils échapperaient à la mort à Deir Ezzor. L'un d'eux est mort brûlé à Londres.

Certains des résidents avaient des familles nombreuses ; d'autres étaient des célibataires. Ils symbolisaient à leur manière, la diversité vitale de Londres.

Une fois que nous avons appris à connaître les victimes lors des audiences, l'enquête Grenfell est passée d'audiences commémoratives émouvantes à des déclarations d'avocats représentant des familles endeuillées, des entrepreneurs en construction et les pompiers de Londres.

Inégalités ou ségrégation ?

La tour Grenfell, située dans l'arrondissement le plus riche de Londres, est dans la partie Nord de Kensington qui est souvent mal vue par les autorités. Il suffit de voir le Carnaval de Notting Hill qui a lieu dans ce quartier et se termine malheureusement par de la violence. Le soir de l’incendie, les pompiers ont demandé aux habitants de rester sur place.

Un témoin de l'incendie de la tour Grenfell nous a raconté qu’il se sent “exaspéré.” Il a ajouté qu’il a raconté à une enquête publique qui a commencé en mai 2018 comment il avait jeté des ordures sur les fenêtres de la tour pour alerter les habitants de fuir l'incendie. “Vous pouvez lire mon témoignage sur le site de l’enquête.”

Thomas Joseph Michael Delaney, nous racontait qu’il vivait à côté du gratte-ciel de l'ouest de Londres. “J’habite toujours au Barandon Walk. Je suis fâché qu’il n’y ait pas eu une seule arrestation. La phase 1 a pris 18 mois pour être rédigée. La phase 2 sera très longue. J’imagine qu’elle sera terminée en 2024. L’enquête publique sera finie en juillet.”

Thomas Joseph Michael Delaney nous a raconté que “les habitants du quartier ne regardent pas la tour.” Il nous a confié qu’il est traumatisé (post traumatique) ainsi que ses voisins. “Le gouvernement n’a rien fait depuis l’incendie.”

Une marche blanche sera organisée au pied de la tour ce mardi soir dans le quartier londonien de North Kensington où des cœurs verts devenus le symbole de Grenfell ont été affichés dans les rues. Les immeubles aux alentours ainsi que la tour seront illuminés en vert ce soir. Mais pour la plupart des personnes, ces marches n’ont plus de sens. Ils veulent que justice soit faite. Ça risque de prendre du temps.

