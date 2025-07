Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane effectuera une visite officielle en Turquie le mercredi 22 juin.

C’est ce qu’a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan après la prière de vendredi à Istanbul.

Lors de la visite officielle du prince héritier saoudien dans la capitale Ankara, les moyens de porter les relations à un niveau plus élevé seront discutés, a-t-il fait savoir.

"Nous y tiendrons des réunions bilatérales et entre les délégations. Nous aurons l'occasion d'évaluer les possibilités de porter les relations entre la Turquie et l'Arabie saoudite à un niveau beaucoup plus avancé", a noté le chef d'État turc.

Au sujet des récentes tensions entre Ankara et Athènes, Erdogan a réitéré que la Turquie n'organisera pas la réunion du Conseil stratégique de haut niveau de cette année avec la Grèce.

"Je ne les rencontrerai plus tant qu'il n'y aura pas de politicien honnête en face de moi. (...) Que la Grèce s'occupe d'elle-même à partir de maintenant", a-t-il insisté.

Le président turc a affirmé qu' il participera en vidéoconférence au Forum des économies majeures sur l'énergie et le climat qui sera organisé par la Maison Blanche vendredi.

"Nous expliquerons ce que nous pensons du climat et de l'environnement et ce que nous prévoyons de faire lors de cette réunion", a conclu Erdogan.