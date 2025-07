Une personne a été tuée et huit autres blessées, lundi, lors d'une fusillade dans le quartier de Harlem à New York, aux États-Unis.

La police de New York a déclaré qu'une fusillade s'était produite tôt dans la matinée, tuant un homme et en blessant huit autres, six hommes et deux femmes.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les autorités ont affirmé que la fusillade visait un groupe de personnes qui étaient sur le trottoir après avoir fini d'assister à une soirée, tard dimanche soir, selon la chaîne américaine ABC News.

La même source a indiqué que la victime était un homme de 21 ans et qui a succombé à ses blessures à son arrivée à l'hôpital.

Dans ce contexte, la police de New York a souligné que la fusillade avait eu lieu en marge des célébrations de la fête des pères.

La commissaire de police Keechant Sewell a déclaré lors d’une conférence de presse que "la fête des pères a coïncidé avec le week-end où les gens étaient censés pouvoir s'amuser avec leur famille".

Selon des médias américains, un pistolet a été retrouvé à proximité de l'accident, tandis que la police n'a pu interpeller aucun suspect, jusqu'à l’heure actuelle.