Le président turc a salué ce tournant historique dans le combat que mène la Turquie depuis des décennies contre le terrorisme, à la suite du désarmement symbolique d’éléments du PKK dans le nord de l’Irak.



“Aujourd’hui est un jour nouveau ; une nouvelle page de l’histoire s’ouvre”, a déclaré Erdogan, ce samedi, qualifiant ce geste d’étape décisive vers la fin de ce “fléau du terrorisme qui dure depuis 47 ans”.

Vendredi, 30 membres du PKK ont brûlé leurs armes à l’entrée d’une grotte en Irak du Nord — un acte hautement symbolique interprété par Ankara comme le début du processus de démantèlement du groupe.

Ce développement constitue l’un des gestes les plus significatifs dans la longue campagne menée par le PKK contre la Turquie.



Le groupe est reconnu comme organisation terroriste par Ankara, les États-Unis et l’Union européenne.



“Depuis hier, le fléau du terrorisme est entré dans un processus de fin. La Turquie commence à clore un chapitre douloureux et marqué de larmes. Les portes d’une grande et puissante Turquie sont désormais grandes ouvertes”, a affirmé Erdogan.

Vers une Turquie sans terrorisme

Présentant ce moment à la fois comme une guérison nationale et une victoire stratégique, Erdogan a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à construire une Turquie sans terrorisme, promettant de poursuivre dans l’unité et avec des réformes légales.



“Nous allons créer une commission parlementaire pour discuter des exigences juridiques liées à ce processus. Nous travaillerons ensemble, main dans la main, et nous surmonterons tous les obstacles”, a-t-il annoncé.

Erdogan a souligné que ce succès n’appartient pas seulement au gouvernement, mais à toute la nation turque :



“La Turquie a gagné, ma nation a gagné. Turcs, Kurdes, Arabes — chacun de nos 86 millions de citoyens a gagné. Tout ce que nous entreprenons, nous le faisons pour la Turquie, pour notre nation, pour notre indépendance, pour notre avenir.”, a-t-il lancé.

Réaffirmant son attachement à la souveraineté nationale, Erdogan a déclaré : “Nous ne laisserons personne piétiner l’honneur de notre pays, et nous ne baisserons jamais la tête. Nous ne prendrons part à aucune initiative qui menace notre unité, notre patrie, notre nation ou notre paix”.

Alors que le pays se projette vers l’avenir, le président turc a présenté cette séquence comme le début d’une nouvelle ère.



“Aujourd’hui, se lève l’aube d’une grande et puissante Turquie. Celle du Siècle de la Turquie. C’est avec cette vision que nous poursuivons notre projet d’une Turquie sans terrorisme” a-t-il assuré.