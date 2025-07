La France a mis fin aux opérations de la force Takuba au Mali, a annoncé vendredi l'état-major des armées dans un communiqué de presse.

"La réorganisation du dispositif militaire français au Sahel (...) a conduit à la fin des opérations de (...) Takuba au Mali à compter du 30 juin", a indiqué le général Pascal Ianni, porte-parole de l'état-major français.

Qualifiant la Task force Takuba de "succès stratégique et tactique", l’armée française rappelle qu’elle a réuni "plus de 10 pays européens, conscients des conséquences de la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel pour la sécurité de l'Europe" et "a permis la formation d'unités maliennes adaptées au combat contre les terroristes" notamment dans la zone des trois frontières.

Il est également souligné dans le communiqué que la Task force a été lancée "le 27 mars 2020" et "a réuni jusqu'à 10 nations contributrices (Belgique, République Tchèque, Danemark, Estonie, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède)".

À noter que la fin de Takuba marque une étape importante du retrait français du Mali, avant un retrait total de la force Barkhane qui devrait s’achever dans les prochains mois.