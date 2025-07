C'est ce qu'a affirmé, samedi, le chef du service d’État chargé des communications spéciales et de la protection de l’information, Yuriy Shchyhol.

Le responsable ukrainien a indiqué que « la Russie a mené 796 cyberattaques de grande envergure contre l’Ukraine depuis le début de son offensive militaire », selon l'agence de presse locale "Ukrinform".

Il a ajouté que les cyberattaques russes ont triplé par rapport à la même période de 2021.

Shchyhol a également fait remarquer que "le nombre des cyberattaques ne diminue pas, alors que leur qualité est en baisse".

Il a ainsi expliqué que "les Russes n'ont plus assez de temps" pour préparer des cyberattaques, comme celles précédemment menées contre la société de télécommunications ViaSat, Ukraine Telecom et d'autres sociétés de logistique en Ukraine.

Shchyhol a par la même occasion rappelé que la Russie n'est "pas aussi forte" qu'elle le prétend ces dernières années, notant que les cyberattaques "n'ont pas atteint leurs objectifs".

Le 24 février dernier, la Russie a lancé une offensive militaire contre l’Ukraine, ce qui a provoqué une colère et de multiples réactions à l’échelle internationale, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l'endroit de Moscou.

La Russie pose comme condition préalable, pour mettre un terme à son offensive, le renoncement de l'Ukraine à ses plans d'adhésion à des entités et alliances militaires, dont l'Otan, et l’adoption d’un statut de « neutralité totale », ce que Kiev considère comme étant une « ingérence dans sa souveraineté ».