Le chef de l'État turc a exprimé, également, son souhait, lors de cette rencontre, du renforcement du processus d'adhésion de la Turquie à l'UE et compte sur le soutien de l'Italie sur ce volet.

Sur un autre registre, le président Erdogan a annoncé la signature entre les deux pays de 9 accords multisectoriels.

"En tant que deux pays méditerranéens, nous avons échangé nos points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales. Nous avons signé, également, 9 accords qui consolideront l'institutionnalisation de nos relations dans de nombreux domaines. Nos relations économiques et commerciales se développent chaque jour. Malgré l'épidémie, le volume d’échange commercial a augmenté de 34% l'an dernier pour atteindre un niveau record de plus de 23 milliards de dollars. D’ailleurs, l’une des caractéristiques de nos échanges bilatéraux, c’est qu' elles sont équilibrées. Les chiffres actuels prouvent que nous dépasserons facilement le seuil des 25 milliards de dollars cette année", a-t-il souligné.

Le président Erdogan a, en outre, assuré avoir échangé en détail avec le Premier ministre italien, Mario Draghi, sur la situation en Ukraine tout en souhaitant un dénouement rapide de la question des céréales bloqués dans les ports ukrainiens.

"Nous intensifierons nos efforts afin d’arriver à une solution dans moins d’une semaine à 10 jours", a-t-il détaillé.

S’agissant du contrôle du flux des réfugiés, le président turc a fustigé l'attitude de la Grèce sur ce dossier.

"La Grèce est devenue un danger pour l'Italie. Et pour cause, les refoulements des migrants irréguliers de ce pays les poussent à tenter de se réfugier en Italie", a-t-il martelé.