Mais qu'est-ce qu'un méga-séisme et en quoi est-il différent des autres tremblements de terre que nous connaissons ?

Commençons par les bases. Qu'est-ce qui fait exactement trembler la terre ?

Bien que le sol sous nos pieds semble solide, il est loin d'être stable... La croûte terrestre est composée de sept grandes plaques tectoniques et de nombreuses petites plaques, comme les pièces d'un gigantesque puzzle, flottant sur une couche de roche liquide appelée le manteau.

En raison des courants de convection dans le manteau terrestre, les plaques commencent à bouger, elles peuvent frotter l'une contre l'autre ou se chevaucher. Ce mouvement soudain libère de l'énergie qui fait trembler le sol.

Des tremblements de terre se produisent des milliers de fois chaque jour, mais beaucoup sont si faibles qu'ils ne sont détectés que par des instruments appelés sismographes.

La puissance d'un séisme est mesurée sur l'échelle de Richter, de 1 à 10. Déjà au niveau 5, les choses et les bâtiments peuvent être endommagés. Tout ce qui dépasse ce niveau a un impact énorme sur la sécurité de régions entières.

Un "méga-séisme" est un tremblement de terre qui atteint une magnitude de 8,0 ou plus sur l'échelle.

Cela signifie que les secousses sont si violentes et si intenses qu'elles peuvent complètement changer un paysage. Elles peuvent également déclencher des tsunamis, des glissements de terrain et même des incendies.

La magnitude d'un séisme indique également la quantité d'énergie qu'il libère. Pour mettre les choses en perspective, un séisme de magnitude 7,0 libère environ la même quantité d'énergie que l'explosion de cinq cent mille tonnes de TNT. En comparaison, la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale a libéré une quantité d'énergie similaire à seulement quinze mille tonnes de TNT. Cela signifie qu'un séisme de magnitude 7,0 libère la même quantité d'énergie que 30 bombes nucléaires explosant simultanément.

Et un séisme de magnitude 8,0 libère environ 1 000 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 7,0. C'est une quantité énorme d'énergie concentrée dans un seul événement

Le Japon est l'un des pays les plus sismiquement actifs au monde. Pour les Japonais, les tremblements de terre font partie de la vie.

Bien que la majorité des séismes au Japon soient si mineurs que personne ne les remarque, il y a occasionnellement des séismes importants qui secouent le continent.

En fait, juste au sud de l'île principale se trouve la fosse de Nankai, une zone qui a connu certains des séismes les plus puissants de l'histoire du Japon. La fosse est une faille sous-marine profonde s'étendant de Shizuoka, près de Tokyo, jusqu'à l'extrémité sud de l'île de Kyushu.

C'est le point de rencontre de deux plaques tectoniques. L'une est la plaque terrestre eurasienne sur laquelle repose le Japon, tandis que l'autre est la plaque de la mer des Philippines, la plaque océanique. Lorsque la plaque maritime passe sous la plaque terrestre, elle entraîne avec elle le bord de la plaque terrestre, créant une tension. Finalement, cette plaque terrestre pliée qui est entraînée vers le bas atteint sa limite de flexion et doit revenir brusquement à sa place, ce qui provoque un séisme.

Ces séismes sont appelés méga-séismes de subduction de Nankai et ils sont toujours énormes. Certains de ces méga-séismes se sont même produits par paires — ce qui signifie qu'un séisme massif est souvent suivi d'un autre, laissant peu de temps pour se remettre. Comme l'exemple le plus célèbre en 1707, lorsqu'un séisme était si puissant qu'il a déclenché l'éruption du Mont Fuji.

Maintenant, le gouvernement japonais a émis un avertissement concernant un prochain méga-séisme qui se produira à nouveau dans cette zone.

L'Association météorologique japonaise a émis cet avis en 2024 dans le cadre de nouvelles directives développées après le séisme et le tsunami dévastateurs de 2011 — un événement qui a coûté la vie à environ 18 500 personnes et déclenché une catastrophe nucléaire à Fukushima.

Selon l'association, les futurs séismes dans la fosse de Nankai pourraient également déclencher de puissants tsunamis le long de la côte sud du Japon. C'est pourquoi l'avertissement est pris très au sérieux.

Mais il est important de noter que l'avis ne signifie pas qu'un séisme massif est imminent. Il indique que la probabilité d'un séisme est plus élevée que d'habitude. Les experts estiment qu'il y a 70 % de chances qu'un séisme de magnitude 8,0 ou plus se produise dans les trois prochaines décennies. Et si le pire scénario se produit, nous parlons d'une perte potentielle de 300 000 vies et de la destruction possible d'infrastructures vitales comme les autoroutes, les ports et les réseaux électriques.

Alors, comment les gens devraient-ils réagir à tout cela ? Eh bien, le Japon rappelle à ceux qui vivent dans les zones sismiques de prendre des précautions simples mais importantes. Cela comprend la sécurisation des meubles lourds, la possession d'un kit d'urgence contenant de la nourriture, de l'eau et une lampe de poche, et la connaissance des itinéraires d'évacuation les plus proches.

Les scientifiques japonais travaillent constamment sur des moyens d'atténuer les risques de ces méga-séismes. Cela signifie améliorer les systèmes d'alerte précoce, renforcer les infrastructures et mener plus de recherches sur l'activité sismique.

Par exemple, le système japonais "d'alerte précoce aux séismes", qui utilise un réseau de capteurs pour détecter les tremblements avant qu'ils ne frappent, a sauvé d'innombrables vies en fournissant de précieuses secondes à minutes d'avertissement avant qu'un séisme ne frappe, donnant aux gens un temps crucial pour agir.

Le Japon renforce également les bâtiments et les infrastructures pour résister aux séismes et aux tsunamis, de la modernisation des anciens bâtiments à la construction de nouveaux avec une technologie sismique avancée. L'objectif est de minimiser les dommages et de garder les gens aussi en sécurité que possible.

Donc, bien que les méga-séismes soient une possibilité terrifiante... les mesures proactives du Japon offrent de l'espoir. Même si la science derrière les séismes nous montre à quel point ils peuvent être imprévisibles et dévastateurs, il est important de ne pas paniquer mais de se préparer — et la meilleure façon de le faire est d'être informé et prêt.