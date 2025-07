La série sud-coréenne, sombre et violente dénonciation des dérives du capitalisme qui a séduit la planète entière, devrait affronter "Succession" de la plateforme HBO et autres poids lourds américains alors que les productions d'Hollywood sont retournées massivement sur les plateaux de tournage après les restrictions sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19.

La liste des candidats sera annoncée lors d'une cérémonie via internet, qui débutera à 15H30 GMT.

Les Emmy Awards de cette 74e édition seront décernés le 12 septembre.

La "barrière des sous-titres"

Voici trois ans, le film sud-coréen "Parasite" avait remporté l'Oscar du meilleur long-métrage, faisant pour la première fois dans cette catégorie phare voler en éclats ce que son réalisateur Bong Joon-ho avait appelé "la barrière des sous-titres".

"Squid Game" rééditera-t-il l'exploit cette année?

La série satirique met en scène des centaines de personnages issus des franges les plus marginalisées de Corée du Sud, participant à des jeux d'enfants comme "un, deux, trois, soleil" pour remporter une énorme somme d'argent, au risque d'être tués.

Elle est à ce jour la série Netflix la plus regardée dans le monde, devant "Stranger Things".

"C'est impressionnant", lance Pete Hammond, spécialiste des prix télé et cinéma du magazine Deadline. "Je serais surpris si elle ne figure pas dans le top 2 ou le top 3 du nombre total de nominations", ajoute-t-il.

Elle aussi tournée majoritairement en coréen, la série Apple TV+ "Pachinko" a également été très suivie et pourrait être sélectionnée.

Aucune oeuvre tournée dans une langue autre que l'anglais n'a jusqu'à présent réussi à s'imposer dans la catégorie des séries dramatiques aux Emmy Awards.

Compétition acharnéeAlors que la pandémie avait contraint l'an dernier de nombreuses séries à repousser leur production, la liste des candidats potentiels est cette année pléthorique, tant pour les séries dramatiques que pour les comédies.

Vainqueur en 2020, "Succession", qui suit les affres d'une puissante famille dont les membres complotent et s'entre-déchirent, fait son grand retour de même qu'"Ozark" (Netflix) et "Better Call Saul" (AMC).

Côté comédies, "La Fabuleuse Mme Maisel" (Amazon Prime) et "Barry" (HBO) pourraient tous deux remporter de nouveaux trophées.

Elles trouveront sur leur route le grand vainqueur de la précédente édition, "Ted Lasso", et la série "Hacks", dont la deuxième saison a séduit la critique.