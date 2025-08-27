La Turquie a fermement condamné et rejeté mercredi les déclarations du Premier ministre israélien concernant les événements de 1915.

“La déclaration de Netanyahu sur les événements de 1915 est une tentative d’exploiter des tragédies passées à des fins politiques”, a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

“Netanyahu, qui est poursuivi pour son rôle dans le génocide commis contre le peuple palestinien, tente de dissimuler les crimes qu’il a lui-même commis ainsi que son gouvernement”, poursuit le texte.

“Nous condamnons et rejetons cette déclaration, qui est incompatible avec les faits historiques et juridiques”, ajoute le ministère.

La Turquie refuse l’utilisation du terme “génocide” pour qualifier les événements de 1915, qu’elle décrit comme une tragédie ayant causé des pertes humaines des deux côtés.