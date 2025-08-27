TURQUIE
La Turquie accuse Netanyahu "d’exploiter les événements douloureux de 1915" à des fins politiques
Les propos du Premier ministre israélien sont incompatibles avec les faits historiques et juridiques, affirme Ankara.
27 août 2025

La Turquie a fermement condamné et rejeté mercredi les déclarations du Premier ministre israélien concernant les événements de 1915.

“La déclaration de Netanyahu sur les événements de 1915 est une tentative d’exploiter des tragédies passées à des fins politiques”, a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

“Netanyahu, qui est poursuivi pour son rôle dans le génocide commis contre le peuple palestinien, tente de dissimuler les crimes qu’il a lui-même commis ainsi que son gouvernement”, poursuit le texte.

“Nous condamnons et rejetons cette déclaration, qui est incompatible avec les faits historiques et juridiques”, ajoute le ministère.

La Turquie refuse l’utilisation du terme “génocide” pour qualifier les événements de 1915, qu’elle décrit comme une tragédie ayant causé des pertes humaines des deux côtés.

Ankara plaide depuis longtemps pour la création d’une commission conjointe composée d’historiens turcs et arméniens, ainsi que d’experts internationaux, pour examiner cette question.

Ce nouvel épisode intervient alors qu’Israël est accusé d’exactions massives à Gaza. Depuis octobre 2023, Israël a tué près de 63 000 Palestiniens dans la bande de Gaza. L’offensive militaire a ravagé l’enclave, plongée dans la famine et devenue presque inhabitable.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également l’objet d’une procédure pour génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) en raison de sa guerre contre l’enclave palestinienne.


SOURCE:TRT français et agences
