15 départements sont placés en vigilance rouge par Météo France et 51 en vigilance orange, selon un dernier bulletin d’alerte publié dimanche après-midi.

L’institution fait état d’un « épisode caniculaire nécessitant une attention particulière en raison de son intensité et de sa durée, avec un pic de chaleur extrême sur la façade ouest ».

L’ensemble de la côte ouest française est confronté à une vague de chaleur exceptionnelle et d’une ampleur inédite.

« Le temps est calme et chaud sur le pays » mais Météo France assure avoir relevé à 15 heures (heure locale) « 36 à 39 degrés dans le Sud-Ouest, et même 40,8 degrés à Belis (40), 34 à 37 degrés dans le Sud-Est et 30 à 35 degrés de la Bretagne vers les Charentes ».

Il est désormais attendu que les températures gagnent « 1 à 2 degrés, le plus souvent comprises entre 37 et 40 degrés dans le Sud-Ouest ».

« Lundi marquera le point culminant de cet épisode caniculaire sur la façade ouest du pays avec un pic de chaleur extrême : les 40 degrés seront souvent atteints ou dépassés, sur les départements en vigilance rouge.

Des records absolus de température seront très certainement battus. Dans le même temps, les fortes chaleurs gagneront vers le flanc est du pays », poursuit le bulletin météo.

À ce stade, Météo France ne prévoit de lever l’alerte rouge que mardi matin.