Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a insisté sur la nécessité pour son pays et l’Iran de faire preuve de grande solidarité dans la lutte contre les différentes organisations terroristes telles que le PJAK, le PKK ou le YPG, qui menacent la sécurité des deux pays.

Le chef de l’État turc s’est exprimé, mardi, en conférence de presse conjointe avec son homologue iranien, Ebrahim Raïssi, à l’issue de la 7ème réunion du Conseil de coopération de haut niveau Turquie-Iran, à Téhéran.

Erdogan s’est félicité du bon niveau des relations entre Ankara et Téhéran, saluant le bon déroulement des entretiens bilatéraux tenus ce jour avec les dirigeants iraniens.

Erdogan a exprimé la volonté des deux pays de développer les relations et les coopérations dans tous les domaines, économique, énergétique et militaire en particulier, précisant que la Turquie et l’Iran se sont fixés pour objectif d’atteindre un volume de 30 milliards de dollars dans les échanges commerciaux.

La lutte contre le terrorisme était aussi à l’ordre du jour d’Erdogan. En effet, les deux pays sont régulièrement attaqués par les terroristes du PKK, qui a la particularité de changer de nom dans chacun des pays de la région. En Turquie, il se nomme PKK, en Iran PJAK, et en Syrie PYD et YPG notamment.

Dans ce combat contre le terrorisme, le chef de l’État turc prône une coopération et une solidarité régionales.

"Les organisations terroristes PJAK, PKK, PYD, YPG, FETO sont des sérieux problèmes pour la Turquie et l'Iran. Nous devons les combattre dans la solidarité", a-t-il défendu.

D’autre part, le président turc a rappelé que dans le cadre de sa visite à Téhéran, le 7ème sommet des leaders des pays garants du Processus d'Astana pour la Syrie, qui comprend la Turquie, la Russie et l'Iran, va se tenir ce mardi. "Nous avons l'objectif de relancer le processus d'Astana", a-t-il indiqué.