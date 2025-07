Marburg est une maladie hautement contagieuse de la même famille que le virus qui cause Ebola.

Le centre a déclaré, dans un communiqué, que "le Nigeria dispose de capacités qui contribuent à la détection immédiate de toute infection en provenance de l'étranger".

Les médecins du pays ont également été enjoints de préparer et de renforcer la surveillance, selon la même source.

Le centre a appelé les Nigérians à respecter strictement les mesures préventives pour éviter les voyages non essentiels vers les lieux où l'épidémie a été signalée.

Il a également déconseillé le contact direct avec le sang, la salive, le vomi, l'urine et d'autres fluides corporels pour les personnes suspectées ou confirmées d'avoir la maladie à virus de Marburg.

Il y a deux jours, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé la première épidémie d'un nouveau virus sur le continent africain, qui appartient à la famille du virus Ebola, qui se transmet par les animaux.

L'organisation a déclaré dans un communiqué que le nouveau virus porte le nom de "Marburg" et que son épidémie a été annoncée 11 mois après l'enregistrement de la première infection au Ghana.

L'organisation a indiqué que les tests ont confirmé que deux personnes étaient infectées par le virus au Ghana, et que plus de 90 contacts, dont des agents de santé et des membres de la communauté, étaient surveillés et soumis à un contrôle.

Il y a eu 12 épidémies de virus de Marburg depuis 1967, principalement en Afrique australe et orientale, dans des endroits comme l'Angola, le Congo, le Kenya et l'Ouganda.