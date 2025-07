Une fusillade qui a éclaté lundi dans la ville canadienne de Langley (province de Vancouver, ouest), a fait deux morts et quatre blessés avant que le tireur ne soit abattu par la police, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Dans un communiqué rendu public lundi après-midi, la GRC a indiqué que la fusillade s’est produite dans plusieurs endroits de la ville de Langley, située dans la région du Grand Vancouver, capitale de la province de la Colombie-Britannique.

Parmi les personnes touchées, une femme, qui a été admise dans un établissement hospitalier de la région, est dans un "état critique", a précisé la même source.

Les deux personnes décédées ont été retrouvées dans deux endroits différents, de même que les individus blessés, a poursuivi la Gendarmerie royale, précisant que le suspect, abattu par la suite, avait ouvert le feu sur une distance de plusieurs centaines de mètres.

En plus des six personnes qui ont été la cible de coups de feu, l’agresseur a tiré sur plusieurs commerces et entreprises de la zone, qui étaient inoccupés.

"C’est près de la 200e Rue et la route de contournement de Langley que la police s'est retrouvée face au suspect au petit matin et au cours de l’interaction avec le suspect, les policiers ont tiré avec leur arme, touchant l'homme", lit-on dans le communiqué.

"L’homme a été déclaré mort sur les lieux", poursuit le texte.

La GRC a ajouté qu’un véhicule des forces de l’ordre a été la cible de coups de feu.

Animant une conférence de presse, lundi en fin d’après-midi, le commandant de district adjoint du Lower Mainland de la GRC, Ghalib Bhayani, a indiqué que "les motifs du suspect ne sont pas encore connus et l'on ne sait pas s'il connaissait les victimes".

Bhayani a demandé au "public de fournir toute information susceptible de faire avancer l'enquête", ajoutant que "l’homme était un tireur isolé et que la GRC doit s’occuper d’au moins cinq scènes".

Un porte-parole du Bureau des enquêtes sur les homicides a souligné que les services compétents ont "retracé le parcours du tireur qui a débuté lundi, peu après minuit, près du Casino Cascades", précisant que "la première fusillade a eu lieu de minuit à 3 h, puis d’autres coups de feu ont retenti à 5 h et à 5 h 45".