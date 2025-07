Lavrov s'est également rendu en Égypte, en République du Congo (Brazzaville) et en Ouganda, dans le cadre d'une tournée visant à gagner du soutien, après les séries de sanctions occidentales infligées à son pays en raison de la guerre contre l'Ukraine.

À son arrivée à l'aéroport international d'Addis-Abeba Bole, Lavrov a été reçu par son homologue éthiopien, Demeke Mekonnen.

Le ministre russe des Affaires étrangères devrait rencontrer mercredi de hauts responsables du gouvernement éthiopien et de la Commission de l'Union africaine.

La visite de Lavrov en Afrique survient après un accord conclu entre la Russie et l'Ukraine, grâce à la médiation de la Turquie et des Nations Unies, sur le transport sécurisé de céréales et de denrées alimentaires depuis les ports ukrainiens.

Depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine fin février, l'Union africaine a adopté une position neutre face au conflit.

Au mois de mars, 17 pays africains se sont abstenus lors du vote sur la résolution de l'ONU condamnant l'invasion Russe.

Il convient de noter que de nombreux pays africains dépendent de l'importation de blé en provenance de Russie et d'Ukraine.