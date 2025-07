Ce lundi marque le 696e anniversaire de la mort d'Osman Ghazi, le fondateur et premier sultan de l'Empire ottoman, qui allait devenir une vaste et influente puissance mondiale.

Osman Ier, également connu sous le nom d'Osman Ghazi, était le chef de la tribu Kayi ainsi que le fondateur et premier sultan de la dynastie ottomane, qui allait s'étendre et s'élever pour former plus tard l'Empire ottoman.

Fondé en 1299 par des Turcs musulmans Oghouzes dans l'actuel district de Sogut, dans la province de Bilecik, à l'ouest de la Turquie, par Osman Ghazi, l'Empire ottoman est progressivement devenu une puissance mondiale couvrant l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Il a perduré plus de 600 ans et a exercé une influence sur le Moyen-Orient, les Balkans et le monde entier.

Osman était un vassal des Seldjoukides - régnant depuis leur capitale, Konya, dans le centre de l'actuelle Turquie- jusqu'à ce qu'il déclare son indépendance et commence à s'emparer des terres byzantines en 1299, après la désintégration de la dynastie des Seldjoukides.

Osman Ier, descendant de la tribu Kayi, a établi un petit beylicat ou principauté et a formé un nouvel ordre dans la région. Le terme Ottoman est issu du nom d'Osman.

Contexte historique

Au milieu du 11e siècle, des Turcs musulmans Oghouzes venus d'Asie centrale fondent la dynastie des Seldjoukides, connue sous le nom de Grand Empire Seldjoukide, qui comprenait les actuelles Mésopotamie, Syrie, Palestine et Iran. Lors de la bataille de Manzikert en 1071, les Turcs seldjoukides vainquirent une armée byzantine et ouvrirent l'Anatolie à la domination turque.

Au début du 12e siècle, les tribus turques s'étendent à toutes les parties de l'Anatolie sur les axes nord-sud et est-ouest. Même les croisades, entre 1095 et 1291, et les invasions mongoles du 13e siècle n'ont pas pu déloger les Turcs de leur nouvelle patrie, l'Anatolie.

Après la défaite des Seldjoukides face aux Mongols en 1293, les territoires seldjoukides se divisent rapidement en petits beylicats ou principautés, qui sont dirigés séparément par diverses tribus, dont les Kayi.

Profitant de la désintégration de la dynastie seldjoukide, Osman Ier étend rapidement son territoire à travers l'Anatolie en tant que principal rival de l'Empire byzantin.

Chronologie

Né en 1258 à Sogut, Osman est le fils d'Ertugrul, un chef de la tribu Kayi sous le commandement des Seldjoukides, et le petit-fils de Suleyman Shah, tous deux issus de la tribu Kayi appartenant aux Turcs Oghouzes.

A la mort de son père Ertugrul en 1280, Osman hérite de sa position de chef ou bey, puis après avoir constitué ses troupes, il commence à marcher vers de petites colonies en territoire byzantin.

En 1298, Osman prend le contrôle de Bilecik et de Yarhisar dans l'actuelle Turquie de l'Ouest et transfère le centre de la principauté à Bilecik.

Ensuite, en 1299, il prend le contrôle d'Inegol et prononce un sermon en son nom à Karacahisar. Cette date a été reconnue comme celle de la fondation de l'Empire ottoman.

Osman entame le siège d'Iznik (également connue sous le nom de Nicée) en 1301 et le siège de Bursa en 1302. Iznik, protégée par une importante garnison et fortifiée par un mur d'enceinte, en tant que centre administratif important et ancienne capitale byzantine, est conquise en 1330.

En raison de la maladie, il confie la charge de la principauté à son fils Orhan Bey en 1324. Osman Ier meurt juste avant la prise de Bursa en 1326, dont le siège a duré 24 ans.

À la fin de son règne, Osman avait presque doublé la superficie de l’Empire ottoman. Son dernier souhait en tant que souverain fut de reprendre la ville de Bursa.

Le corps d'Osman Bey a été enterré à Sogut puis a été ré-inhumé à Bursa en 1326, conformément à sa volonté.

Père de sept fils, Osman s'est marié deux fois dans sa vie. Son fils Orhan Ghazi a succédé à Osman Bey, qui a conquis d'autres villes importantes dans l'actuel nord-ouest de la Turquie.