Le port de Beyrouth, qui constitue une importante source de revenus au Liban, est devenu largement inutilisable après la grande explosion du 4 août 2020. Les silos du port, qui faisaient office d'entrepôts céréaliers, ont également été détruits il y a deux jours.

Les fondations modernes du port ont été jetées pendant la période ottomane afin de contribuer à l'économie du pays.

Suheyl Muneymine, président de la Fondation Notre Héritage Beyrout basée au Liban, est un des historiens qui mènent d'importantes recherches sur l'histoire du port, qui fait partie des monuments importants de l’empire.

Muneymine, qui a accès aux archives ottomanes à Istanbul, a déclaré à l'agence Anadolu (AA) qu’il avait découvert en 2016 des photographies inédites du port reconstruit sous le règne d'Abdulhamid II.

Selon lui, les photographies révèlent que la reconstruction du port a eu lieu dans les années 1890 sous le règne du sultan Abdulhamid II.

“Le port a des milliers d'années d'histoire, mais les sultans ottomans ont joué un rôle déterminant dans sa rénovation principale et sa connexion aux routes commerciales mondiales”, s’est exprimé l’historien libanais.

Rappelant que le Liban était sous domination de l'État ottoman de 1516 à 1918, Muneymine poursuit :

"L'État ottoman a décidé de reconstruire le port de Beyrouth à partir de 1880. Le but était de renforcer les liens commerciaux entre Beyrouth et Istanbul, ainsi que de fournir un port-modèle pour Beyrouth. Sa construction a commencé sous le règne d'Abdülhamid Khan et a duré environ deux ans. Après l’achèvement du projet, des douanes, une administration commerciale, un entrepôt, des abris et des voies ferrées ont été construits au sein du port.

Affirmant qu'il n'y avait qu'un seul terminal avant que la décision de rénovation ne soit prise et qu'il n'y avait pas de centre administratif et douanier, Muneymine a souligné que le port a acquis une importance internationale après la mise en œuvre de ce projet.

Notant que relier le port au chemin de fer Damas-Beyrouth était une décision très stratégique, l'historien libanais a affirmé qu'à cette occasion, des liens commerciaux forts se sont établis entre Beyrouth et les pays européens.

Selon lui, Abdulhamid Khan a construit de nombreux palais et des bureaux gouvernementaux toujours debout dans l’actuel Liban, et que les processus de reconstruction ont été documentés et archivés par des photographes professionnels.

Muneymine indique que leur fondation possède des photographies de construction et de rénovation de nombreux ouvrages, dont le port de Beyrouth.

L'historien libanais a également remercié la Turquie d'avoir permis l’accès aux photographies et d'avoir autorisé d’en garder des échantillons pour leur fondation.