Ce sont les recommandations issues d'une séance de travail entre une délégation ministérielle guinéenne et la ministre malienne des Transports et des Infrastructures.

Cette délégation ministérielle guinéenne, conduite par le colonel Amara Camara, ministre secrétaire général de la Présidence porteur d'un message du président de la Transition de la Guinée, le colonel Mamady Doumbouya, a été reçue en audience samedi par le président de la Transition malienne, le colonel Assimi Goïta.

Selon Moussa Cissé, ministre guinéen du Budget et membre de la délégation, “un comité sectoriel a été mis en place. Au niveau de la douane, ce comité sectoriel fonctionne sur plus d'une vingtaine d'instructions conjointes de part et d'autres. Dix ont été effectivement mises en œuvre, les autres sont en cours de déploiement”.

“Les questions ont porté sur la mise en place des comités nationaux de facilitation des transports. Ce qui est déjà opérationnel parce qu'il y a eu le 22 juillet dernier la tenue de la réunion du premier comité à Conakry et nous sommes là aujourd’hui dans le cadre du comité au niveau ministériel” a indiqué Dembelé Madina Sacko, ministre malienne des Transports et des Infrastructures.

“Beaucoup de décisions ont été prises concernant un projet de chemin de fer, l'approvisionnement du Mali en carburant mais aussi les problèmes au niveau des postes de sécurité. Ces décisions vont être relayées au niveau de nos organisations professionnelles pour que, quand le trafic sera relancé comme il faut, il n'y ait pas de difficultés et la fluidité puisse être une réalité sur ce corridor” a ajouté Dembelé.

En outre, le chef de la délégation guinéenne, le colonel Amara Camara, a exhorté “les Maliens à la résilience, à la résistance et au soutien à la Transition” à sa sortie d'audience avec le colonel Assimi Goïta, président de la Transition.