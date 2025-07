Selon les autorités de Kiev, la Russie aurait lancé 550 engins, dont 539 drones explosifs de type Shahed et 11 missiles, visant notamment la capitale et plusieurs grandes régions du pays. Il s’agirait, selon l’armée de l’air ukrainienne, de l’attaque la plus massive depuis le déclenchement de l’offensive russe en février 2022.

Les régions de Kiev, Dnipro, Soumy, Kharkiv et Tcherniguiv ont été particulièrement touchées. Malgré l’intervention des unités de défense aérienne, seuls 268 drones et deux missiles auraient été abattus.

Le porte-parole de l’armée de l’air, Iouri Ignat, a déclaré à la télévision nationale que c’était “le plus grand nombre [de drones] que l’ennemi ait jamais utilisé dans une seule attaque”.

Le président Volodymyr Zelensky a pour sa part dénoncé “une nuit blanche et brutale”, soulignant que la capitale figurait au cœur de cette attaque.

Les autorités ukrainiennes ont recensé au moins 23 blessés, dont 14 ont été hospitalisés. Plusieurs infrastructures civiles ont été endommagées, bien que l’ampleur exacte des destructions reste encore à évaluer.

Pendant ce temps, la Russie affirme avoir été elle aussi visée par des attaques ukrainiennes. Dans la région de Rostov, à l’est de l’Ukraine, un drone s’est écrasé sur un immeuble résidentiel, tuant une enseignante à la retraite.

Le gouverneur intérimaire de la région, Iouri Sliousar, a précisé que d’autres engins avaient frappé plusieurs districts, causant des dégâts matériels mais sans faire d’autres victimes. Le ministère russe de la Défense affirme avoir détruit 48 drones ukrainiens durant la nuit, dont plus de la moitié dans cette même région.

La région de Moscou n’a pas été épargnée non plus. Un drone aurait causé des blessures légères à une personne dans le district de Serguiev Possad, selon les autorités locales.

Cette nouvelle intensification des hostilités survient alors que les tentatives diplomatiques pour mettre fin au conflit semblent au point mort.

Jeudi, un appel téléphonique a eu lieu entre Donald Trump, président des États-Unis, et Vladimir Poutine. Il s’agissait du sixième échange entre les deux dirigeants depuis le début de l’année, mais selon Trump lui-même, aucun progrès n’a été enregistré.

Le président américain a reconnu devant la presse qu’il n’était “pas content” de la situation et qu’il avait le sentiment que le président russe ne cherchait pas à mettre un terme à la guerre.

De son côté, Vladimir Poutine a affirmé être prêt à poursuivre les négociations avec Kiev, évoquant la possibilité de reprendre le processus engagé à Istanbul.

Deux sessions de pourparlers russo-ukrainiens s’y sont tenues récemment, sans résultats significatifs. Kiev a annoncé ce vendredi matin qu’un appel téléphonique entre le président américain et Volodymyr Zelensky était prévu dans la journée.

Ce nouvel échange entre les deux alliés intervient au lendemain de l’annonce par Washington d’une suspension temporaire de certaines livraisons d’armes à l’Ukraine. Un signal inquiétant pour Kiev, qui dépend largement de l’aide militaire américaine alors que les forces russes poursuivent leur progression sur plusieurs fronts.