L'ambassade de Russie à Berlin a remis, mardi, une note de protestation au ministère allemand des Affaires étrangères au sujet de la profanation d'un monument dédié à l'armée soviétique, dans la ville orientale de Werneuchen.

La mission diplomatique russe en Allemagne a réaffirmé, par voie de communiqué, sa lutte contre les actes de vandalisme visant les cimetières et mémoriaux militaires soviétiques en Allemagne", a rapporté l'agence de presse russe "TASS".

''Il s'agit d'un acte répugnant puisqu'il incite à la haine ethnique et offense la mémoire des soldats ayant sacrifié leur vie pour la libération du monde et de l'Europe du nazisme", a fait savoir la mission sans toutefois revenir sur les détails de l'incident.

Dans ce même contexte, la mission a appelé les citoyens qui ont été témoins de la profanation des cimetières militaires et des lieux de mémoire soviétiques à informer au plus vite l'ambassade de Russie en Allemagne, ainsi que les bureaux consulaires russes, en précisant le lieu et l'heure des faits.