Depuis début 2025, au moins trois navires cargos ont quitté le port de Fos-sur-Mer à destination d’Israël, transportant plusieurs dizaines de tonnes de matériel militaire fabriqué par la société française Eurolinks. La dernière cargaison en date, le 5 juin, contient 14 tonnes de pièces pour fusils mitrailleurs, principalement des maillons qui relient les cartouches. Ces expéditions, révélées par Disclose et le média irlandais The Ditch, restent secrètes et difficiles à suivre, mais deux autres expéditions similaires ont eu lieu en avril et en mai dernier.



Les pièces, commandées par Israel Military Industries (IMI), une filiale d’Elbit Systems, sont destinées à équiper l'armée israélienne. La société française Eurolinks affirme que ses maillons sont uniquement destinés à des clients étrangers, mais aucune vérification indépendante de leur destination finale n’a été effectuée par l’État français, selon Disclose.

Un commerce en plein génocide

Malgré le contexte de guerre et les avertissements de l’ONU sur le risque de génocide à Gaza, ces transferts se multiplient. La société Eurolinks, qui a déjà exporté près de 100 000 maillons en 2023, affirme respecter la loi, mais n’a pas fourni d’explication claire sur la destination de toutes ses livraisons ultérieures.

Face à ces révélations, le syndicat des dockers de Fos-sur-Mer a annoncé avoir "mis de côté" la cargaison destinée à Israël pour "ne pas participer au génocide en cours".

En octobre 2023, avec l’aval du gouvernement, l’entreprise française a exporté 100 000 maillons fabriqués dans son usine de Marseille vers Israël, selon les révélations de Disclose et Marsactu publiées en mars 2024.



Ces exportations clandestines mettent en lumière la complicité de la France, alors que les ONG et la communauté internationale dénoncent l’armement massif d’Israël, et que plus de 50 000 Palestiniens ont été tués dans le conflit.