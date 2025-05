Au moins 68 personnes ont été tuées et 47 autres blessées dans des frappes aériennes américaines contre un refuge pour migrants africains dans la province de Saada, au nord du Yémen, ont annoncé lundi les Houthis.

Le ministère de l'Intérieur dirigé par les Houthis a déclaré que les attaques visaient un centre d'hébergement abritant 115 migrants de diverses nationalités africaines.

Il a précisé que ce “crime de guerre à part entière” a visé un refuge supervisé par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

La chaîne de télévision Al-Masirah, dirigée par les Houthis, a diffusé des images montrant d'importantes destructions sur le site bombardé, ainsi que l’évacuation de blessés vers des hôpitaux.

Selon la chaîne de télévision, l'un des missiles américains n'a pas explosé et est actuellement pris en charge par des équipes d'experts.

Les États-Unis n'ont pas immédiatement commenté cette information.

Une action militaire puissante

Les États-Unis ont mené plus de 1 200 frappes aériennes au Yémen depuis le 15 mars, tuant plus de 225 civils et en blessant plus de 430, principalement des femmes et des enfants, selon les données des Houthis qui excluent les pertes parmi leurs forces.

Le président américain Donald Trump a déclaré le mois dernier avoir ordonné une “action militaire décisive et puissante” contre le groupe houthi, menaçant ensuite de “l'anéantir complètement”.

Depuis novembre 2023, les Houthis ciblent les navires traversant les mers Rouge et d'Arabie, le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden, en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, où plus de 52 000 personnes ont été tuées lors d'une offensive israélienne brutale depuis plus de 19 mois.

Le groupe a cessé ses attaques lorsqu'un cessez-le-feu à Gaza a été déclaré en janvier entre Israël et le groupe de résistance palestinien Hamas, mais les a reprises après qu'Israël a renouvelé ses frappes aériennes sur Gaza le mois dernier.

