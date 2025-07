Le Paris Saint-Germain réalise une belle entame de championnat sous la houlette de Christophe Galtier. Si l'ancien technicien du LOSC n'était pas l'entraîneur auquel s'attendaient les supporters parisiens, il a su donner satisfaction durant la préparation et lors des deux premiers matches de Ligue 1 (5-0 contre Clermont, 5-2 contre Montpellier). Mais l'entrée en lice de Kylian Mbappé en championnat laisse déjà des traces.

Absent contre Clermont, le natif de Bondy fait sa première apparition en Ligue 1 contre le MHSC samedi. Alors qu'il rate un premier penalty, l'attaquant se brouille avec Neymar pour tirer le second. Un comportement surprenant qui crée la polémique à un moment de la saison où tout semble réussir au club de la capitale, qui négocie bien "l'après-Pochettino".

Quelques heures plus tard, Neymar "like" deux tweets de supporters critiquant la scène de ce fameux penalty. "Dans aucun club au monde, Neymar serait le deuxième tireur, aucun", explique le premier post. "Neymar a marqué et humilié le gardien (encore une fois) sur penalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé", poursuit le second. Il n'en fallait pas plus pour attiser encore un peu plus les tensions.

Des relations problématiques

Selon les dires de l'éditorialiste de RMC Daniel Riolo, il n'y a rien de surprenant : "Mbappé et Neymar ne peuvent pas se “blairer” et ne s’adressent plus la parole, on l’a dit depuis très longtemps ". Une animosité qui peut s'expliquer par le nouveau statut du Français, qui en prolongeant son contrat avec le Paris Saint-Germain, exige les pleins pouvoirs sur le terrain, et demande à ce que l'équipe soit construite autour de lui.

De plus, il aurait même été favorable à un départ du Brésilien cet été. Mais depuis quelques semaines, c'est bien Neymar qui est sous le feu des projecteurs par ses bonnes performances. L'ancien joueur du FC Barcelone semble mieux physiquement et régale lors de chaque rencontre ses supporters. La saison dernière, Mbappé n'en pouvait plus des écarts du Brésilien, qui affichait un niveau de jeu nettement en deçà des attentes. L'épisode du penalty en était trop pour le numéro 7 parisien, qui voyait le statut de vedette lui échapper sous les yeux.

En lui offrant un contrat mirobolant face aux avances du Real Madrid, le PSG a fait comprendre à Mbappé qu'il serait le numéro un dans la capitale, devant Neymar et Messi. Bien que la saison soit longue, la guerre des ego n'a pas fini de faire parler d'elle à Paris.