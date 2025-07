L'été est toujours un moment où l'on se repose d'une année intense et, quand on le peut, on voyage en France ou à l'étranger dans des destinations touristiques pour changer d'air. Cependant, de plus en plus de personnes préfèrent des vacances alliant bien-être et spiritualité qui sont loin des normes de voyages organisés. Désormais, elles veulent donner plus de sens "spirituel" à leurs vacances et faire le plein d’énergies en termes de bien-être. Elles veulent revenir à la fois requinquées et reconnectées avec le sens de leur vie afin d’affronter les défis quotidiens des sociétés modernes. Pour mieux comprendre cette tendance, TRT Français est allé à la rencontre de Djamel Djazouli, enseignant et théologien, spécialiste de la spiritualité musulmane.

De plus en plus de personnes, en quête de sens, profitent de la période estivale pour effectuer des séjours alliant bien-être et spiritualité bien loin de l'ambiance des vacances proposées par notre société de consommation, comment l'expliquez-vous ?

La société moderne se base sur la négation de la transcendance ou sur le fait d’en faire une simple option philosophique parmi d’autres. Dès lors, tous les humains, consciemment ou non, sont configurés pour faire de leur vie terrestre, la finalité ultime de leur existence. Face à cela, de nombreuses personnes, prenant conscience, parfois de manière imperceptible, qu’elles sont bel et bien habitées par l’Esprit divin, comme tout fils d’Adam l’est, ressentent l’inanité d’une vie qui passe du cadre "métro, boulot, dodo" à des vacances "club Med". Les individus recherchent donc quelque chose de l’ordre de la vraie vie : la vie intérieure. S’ils ont encore du mal à vivre pleinement leur spiritualité au cœur des contraintes professionnelles de ce monde, ils se disent qu’ils devraient au moins profiter de leurs vacances pour essayer de se recentrer et revenir à l’essentiel tout en s’éloignant des illusions de leur existence purement mondaine.

Quelles sont les motivations profondes qui vous ont poussé à proposer des séjours alliant bien-être et spiritualité ?

À la base, c’est parti justement d’une demande de mes étudiants des classes de "Langage coranique et langue arabe". En pénétrant le langage du Coran, ils ont ressenti cet appel fort à cheminer vers Dieu auquel nous convie sans cesse Sa Parole. Ils ont émis le souhait de profiter de leurs vacances pour approfondir ensemble le Coran de manière plus intime encore ! De mon côté, cela faisait aussi un moment que je voyais qu’il manquait ici, en France, des occasions de se réunir sur des temps longs afin de méditer ensemble sur des thèmes essentiels de notre existence, et sur lesquels le Coran nous invite à réfléchir. Or, le concept de rassemblement est un principe fondamental de ce que l’on nomme l’Islam majoritaire : le sunnisme. On oublie trop souvent que la majorité des musulmans s’est regroupée autour d’un concept qui se dit en arabe : « ahl as-sunna wal jamâa » (les Gens de la Sunna et de la Jamâa). Il s’agit de comprendre que la vérité n’est pas dans la tête ou le cœur d’un savant ou d’un courant en particulier mais dans la Jamâa (littéralement, la qualité de rassemblement), que l’on pourrait traduire alors par "l’Assemblée qui délibère". Nous comprenons alors que, dans le chemin vers la Vérité, il est indispensable de se réunir et de discuter ensemble sur tous les sujets de la vie, et de se confronter au regard et à la perspective de l’autre, afin que la vérité émerge petit à petit de ce compagnonnage. En effet, "la Main de Dieu est au-dessus de l'Assemblée" selon un hadîth. C’est-à-dire que l’Acte divin, et partant de là, la Vérité, ne sera jamais exclusivement auprès de l’un ou l’autre des membres de la communauté des croyants mais dans l’action d’échange et de débat au sein de cette communauté. Ainsi, rien n’est plus propice à la compréhension d’un sujet que de se réunir, ensemble, chacun avec son vécu, sa perspective, ses expériences spirituelles et intellectuelles afin de cheminer vers la Vérité qui anime notre existence !

Vous avez proposé deux séjours cet été, un "séjour nature" dans les Pyrénées (18 au 24 juillet) puis un "séjour spirituel" dans le Creusot près de Dijon à l'Îlot des Combes (1er au 6 août), pouvez-vous nous décrire une journée type pour ces deux séjours ?

Tout d'abord, chaque journée commence avec un séminaire matinal et quotidien de 3 heures sur le thème du séjour ["Perspectives métaphysiques du couple et de la famille dans le Coran"] pour les Pyrénées et ["Les différents visages du kitâb (Livre) dans la perspective coranique"] pour le Creusot. Il s’agit d’une session de cours accompagnée d’échanges. Ensuite, l’après-midi, il est proposé des randonnées (les Pyrénées), des ateliers de permaculture (le Creusot) ainsi que des visites de la région. Enfin, les soirées sont dédiées à des assises spirituelles consistant en des séances de méditation sur des versets ou hadîths mais aussi sur des poèmes religieux ou des sagesses spirituelles. Bien entendu, entre chacun de ces 3 moments, il y a eu les repas, les prières, les séances d’invocations de l’aube, les échanges entre nous et avec la communauté d’accueil. Tous ces moments ont permis d’approfondir le thème du séjour et d’ouvrir d’autres horizons de réflexion ! Le renforcement du lien vertical au travers des séjours spirituels est donc évident. En fait, si la vie de tous les jours nous met en contact avec une diversité de gens aux orientations diverses, la vie communautaire, lors d’un séjour consacré, rassemble des aspirations convergentes. Ainsi, l’orientation collective décuple la force de notre orientation individuelle. C'est un des grands objectifs de nos séjours spirituels et de bien-être. Dieu merci, les participants sont autant heureux de participer à nos séjours que nous de les organiser !