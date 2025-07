L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti lundi que la situation humanitaire dans la bande de Gaza continue de se détériorer rapidement, en particulier pour les enfants souffrant de malnutrition aiguë.

Entre janvier et juin de cette année, au moins 19 089 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été admis pour traitement de malnutrition aiguë, soit plus de 100 enfants par jour, selon le rapport de l'OMS couvrant la période du 7 octobre 2023 au 30 juin 2025.

"Compte tenu de la grave pénurie de produits nutritionnels à Gaza, la situation devrait se détériorer davantage sans intervention immédiate", a déclaré l'OMS.

"À Gaza, les habitants souffrent de faim, sont malades et meurent, alors que la nourriture et les médicaments sont à quelques minutes de l'autre côté de la frontière. Sans accès immédiat à la nourriture et aux produits essentiels, la situation continuera de se détériorer, de provoquer davantage de décès et de sombrer dans la famine", a affirmé l'organisation à Anadolu.

La sécurité alimentaire en péril

L'agence de santé publique des Nations Unies a également tiré la sonnette d'alarme face à la dégradation de la sécurité alimentaire dans l'enclave.



"La sécurité alimentaire continue de se détériorer à Gaza, avec des risques persistants de famine et de graves difficultés d'accès aux denrées alimentaires disponibles, en particulier pour les plus vulnérables, en raison de l'accès limité à l'aide humanitaire, des pillages incessants et des distributions militarisées. Les familles survivent généralement avec un seul repas par jour, pauvre en nutriments, et dans certains cas, des personnes passent des journées entières sans manger", a indiqué l'OMS.

D’après les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, 61 décès liés à la malnutrition ont été signalés dans les établissements de santé de l’enclave palestinienne, depuis octobre 2023.



L'agence des Nations Unies a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu et à un accès sans entrave à l'aide humanitaire. Le ministère de la Santé de Gaza a confirmé qu'au moins 18 personnes sont mortes de faim au cours des dernières 24 heures.



Israël a tué plus de 59 000 Palestiniens – pour la plupart des femmes et des enfants – à Gaza depuis octobre 2023. La campagne militaire a dévasté l'enclave, anéanti le système de santé et provoqué de graves pénuries alimentaires.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.



Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.