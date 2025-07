Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné les récentes frappes aériennes israéliennes visant le centre de Damas, les qualifiant de tentative délibérée de saper les efforts de la Syrie pour la paix, la stabilité et la sécurité.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère turc des Affaires étrangères a estimé que "la dernière attaque israélienne contre le centre de Damas, faisant suite à ses précédentes interventions militaires dans le sud de la Syrie, constitue un acte de sabotage contre les tentatives de la Syrie de rétablir la paix et l'ordre ".

Ankara a averti que de telles actions risquent de compromettre une rare opportunité pour ce pays déchiré par la guerre de progresser vers la normalisation.



"Le peuple syrien se trouve aujourd'hui face à une occasion historique de vivre en paix et de réintégrer la communauté internationale", a ajouté le communiqué.

La Turquie a appelé tous les acteurs favorables à une résolution politique en Syrie à contribuer de manière constructive aux efforts du gouvernement pour rétablir le calme.

Attaques israéliennes contre la Syrie

Selon l'agence de presse officielle SANA, plusieurs personnes ont été blessées lors de la reprise des frappes aériennes israéliennes sur Damas, la capitale syrienne. Une précédente frappe visant le complexe de l'état-major de l'armée syrienne dans la ville avait fait au moins deux blessés. Une frappe israélienne a également été signalée près du complexe présidentiel.



Mercredi, Israël a renouvelé ses frappes aériennes à Soueida, dans le sud de la Syrie, constituant une nouvelle violation de la souveraineté du pays. Ces attaques surviennent alors que l'armée syrienne déploie des forces dans la province pour rétablir la sécurité et protéger les civils et leurs biens, suite aux affrontements opposant groupes armés druzes et bédouins qui ont fait au moins 30 morts.