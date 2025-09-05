La Finlande rejoint une déclaration sur un règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre d'une solution à deux États, a déclaré une source officielle.

"Le processus mené par la France et l'Arabie saoudite constitue l'effort international le plus important depuis des années pour créer les conditions d'une solution à deux États", a indiqué la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, sur X vendredi.

Cette déclaration a été adoptée lors d'une conférence internationale organisée en juillet à l'ONU par l'Arabie saoudite et la France sur ce conflit qui dure depuis des décennies. Les États-Unis et Israël ont boycotté l'événement.



La première étape de la déclaration est de mettre fin à la guerre que mène depuis près de deux ans Israël à Gaza.

