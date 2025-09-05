EUROPE
La Finlande rejoint la déclaration soutenant la solution à deux États pour Israël et la Palestine
Cette déclaration a été adoptée lors d'une conférence internationale organisée en juillet à l'ONU par l'Arabie saoudite et la France sur ce conflit qui dure depuis des décennies.
5 septembre 2025

La Finlande rejoint une déclaration sur un règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre d'une solution à deux États, a déclaré une source officielle. 

"Le processus mené par la France et l'Arabie saoudite constitue l'effort international le plus important depuis des années pour créer les conditions d'une solution à deux États", a indiqué la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, sur X vendredi.

Cette déclaration a été adoptée lors d'une conférence internationale organisée en juillet à l'ONU par l'Arabie saoudite et la France sur ce conflit qui dure depuis des décennies. Les États-Unis et Israël ont boycotté l'événement.

La première étape de la déclaration est de mettre fin à la guerre que mène depuis près de deux ans Israël à Gaza. 

L'Arabie saoudite et la France ont appelé les pays membres des Nations Unies à soutenir la déclaration qui présente des "mesures concrètes, assorties de délais et irréversibles" pour la mise en œuvre d'une solution à deux États. 

Contrairement à d'autres pays européens, comme l'Espagne et la Norvège, la Finlande, dont le gouvernement de coalition est divisé en interne sur la question de la reconnaissance officielle, n'a pas reconnu la Palestine comme État. 


SOURCE:TRT français et agences
