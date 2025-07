Le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué que la Turquie est prête à contribuer à mettre fin à la guerre en Ukraine par la diplomatie, et a invité les deux dirigeants à se rencontrer en Turquie.

Il s'adressait aux journalistes à bord de l'avion présidentiel au terme de la visite de travail d'une journée effectuée en Ukraine jeudi.

"J'ai déclaré que nous continuerons à contribuer à la solution de la guerre par la diplomatie et les négociations, a-t-il dit. "Tout comme je l'ai dit au (président russe) Vladimir Poutine lors de ma visite à Sotchi, j'ai rappelé au (président ukrainien) Volodymyr Zelensky que nous pourrions organiser une rencontre entre eux."

Les présidents turc et ukrainien ainsi que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, se sont réunis dans la ville ukrainienne de Lviv pour discuter des mesures à prendre pour mettre fin à la guerre en Ukraine par des moyens diplomatiques et maintenir un mécanisme récemment établi pour l'évacuation des céréales ukrainiennes vers les marchés mondiaux.

En marge de la rencontre, Erdogan a invité la communauté internationale à s'impliquer davantage pour relancer le processus diplomatique.

Le président turc a rappelé avoir rencontré séparément Zelensky et Poutine depuis le début de la guerre, ajoutant que son pays soulèvera la question de la guerre en Ukraine lors de l'Assemblée générale des Nations unies prévue en septembre.

"Les messages que nous et d'autres pays délivreront là-bas seront très significatifs", a-t-il noté.

Centrale nucléaire de Zaporijjia

Lors de la réunion trilatérale de Lviv, Erdogan a fait part de son inquiétude concernant le conflit en cours autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, déclarant : "Nous ne voulons pas vivre un nouveau Tchernobyl".

Il a également indiqué que Zelensky avait exigé le retrait des mines russes de la zone.

"Le président Zelensky nous a spécifiquement demandé de veiller à ce que la Russie démantèle toutes les mines et installations similaires là-bas, a-t-il affirmé. Nous discuterons de cette question avec Poutine et demanderons à la Russie de jouer son rôle dans ce domaine, ce sera une étape importante pour la paix mondiale".

Opération en Syrie

La principale préoccupation d'Ankara en Syrie, a rappelé Erdogan, est la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. Il a ajouté que la Turquie est prête à mener davantage d'opérations contre les groupes terroristes.

"La Turquie n'a pas de prétention sur le territoire syrien. Le peuple syrien est un peuple frère. Leur intégrité territoriale est importante pour nous. Le régime doit en être conscient", a-t-il noté.

Il a réaffirmé que les États-Unis continuent de soutenir le terrorisme en Syrie.

"Ce sont les États-Unis et les forces de la coalition qui alimentent principalement le terrorisme en Syrie. Ils l'ont fait sans répit et continuent de le faire. Ils ne s'en sont pas lassés, et ont procédé de la même manière en Irak. Au bénéfice de qui ? Encore une fois, des organisations terroristes. S'il y a des troubles en Irak aujourd'hui, malheureusement, c'est l'Amérique qui est derrière", a-t-il souligné.

Le chef de l'État turc a indiqué qu'Ankara prend ses responsabilités pour résoudre la crise syrienne afin d’obtenir la paix dans la région et la sécurité de la Turquie contre les graves menaces que font peser cette crise.

Il a assuré que la Turquie est en contact avec la Russie pour chaque mesure qu'elle prend en Syrie.