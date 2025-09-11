FRANCE
2 min de lecture
Marseille: un tag “mort aux Arabes” sur la porte d’une conseillère départementale
La présidente du département a annoncé porter plainte. Cette inscription a été découverte aujourd’hui sur la porte d’une conseillère communiste des Bouches-du-Rhône.
Marseille: un tag “mort aux Arabes” sur la porte d’une conseillère départementale
Andrey Garino également conseillère municipale aux côtés de Benoît Payan, le maire de Marseille / Others
11 septembre 2025

Un tag "mort aux Arabes" a été découvert, jeudi 11 septembre, à l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône, sur la porte du bureau d'une conseillère départementale, dans le 13e arrondissement de Marseille.
La présidente du département, Martine Vassal, annonce qu'elle va porter plainte et "condamne fermement ces actes".

Audrey Garino, l'élue communiste en question, déplore que la ville de Marseille “soit visée par le racisme et la haine, par les amalgames et ces idées immondes". L’élue de gauche va également porter plainte.


Ce fait divers intervient quatre jours après que le maire de Marseille, Benoît Payan, a été menacé de mort sur les réseaux sociaux parce qu’il a participé au Kous Kous festival, un festival marseillais de cuisine. “Menacé de mort pour avoir mangé un couscous dans le cadre d’un festival marseillais de cuisine, je ne céderai évidemment rien et jamais”, a écrit l’élu sur X en publiant la capture d’écran d’un message injurieux d’un utilisateur anonyme.

Lors de cet événement, le maire de Marseille a reçu le soutien des élus de gauche mais les élus de droite sont restés silencieux.

Marseille, deuxième ville de France compte une importante communauté musulmane et algérienne. Le Kous Kous festival a été créé en 2018 et il revisite chaque année des plats symbole de la cuisine méditerranéenne.

SOURCE:TRT français et agences
