Un tag "mort aux Arabes" a été découvert, jeudi 11 septembre, à l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône, sur la porte du bureau d'une conseillère départementale, dans le 13e arrondissement de Marseille.

La présidente du département, Martine Vassal, annonce qu'elle va porter plainte et "condamne fermement ces actes".

Audrey Garino, l'élue communiste en question, déplore que la ville de Marseille “soit visée par le racisme et la haine, par les amalgames et ces idées immondes". L’élue de gauche va également porter plainte.



Ce fait divers intervient quatre jours après que le maire de Marseille, Benoît Payan, a été menacé de mort sur les réseaux sociaux parce qu’il a participé au Kous Kous festival, un festival marseillais de cuisine. “Menacé de mort pour avoir mangé un couscous dans le cadre d’un festival marseillais de cuisine, je ne céderai évidemment rien et jamais”, a écrit l’élu sur X en publiant la capture d’écran d’un message injurieux d’un utilisateur anonyme.