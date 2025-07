Depuis son retour Gabrielle Cathala multiplie les communications. Elle met aujourd’hui en avant l’absence de nouvelles au sujet du Tunisien Hatem Aouini toujours emprisonné par Israël. “Il n’a aucun consul pour lui rendre visite, la Tunisie n’ayant pas de relations diplomatiques avec Israël. Nous n’avons quasiment aucune nouvelle”, écrit-elle sur son compte X.

Le navire humanitaire Handala, parti le 13 juillet du port de Syracuse, en Sicile, a été arraisonné dans la nuit du 26 au 27 juillet dans les eaux internationales par la marine de guerre israélienne, alors qu’il approchait des côtes de Gaza. Les 21 militants qui se trouvaient à bord ont été emmenés en Israël et ont observé une grève de la faim.

Parmi eux, se trouvaient six Français dont deux députées, la députée du Val d’Oise Gabrielle Cathala et l'eurodéputée franco-suédoise de 25 ans Emma Fourreau, toutes deux de la France Insoumise. Il reste huit personnes aux mains des Israéliens, dont le Franco-américain, Franck Romano.

Gabrielle Cathala, députée française, a été libérée dès lundi soir avec deux autres personnes. La députée de La France Insoumise a déclaré après son retour avoir été kidnappée par les Israéliens à 100km de Gaza dans les eaux internationales. “Quand on est emmenée d’un point A à un point B sans avoir commis aucune infraction, contre son gré, ça s’appelle un kidnapping”, a-t-elle déclaré sur BFMTV.





L’équipage du Handala a été kidnappé !

L’élue dénonce la méthode et les interrogatoires qui ont suivi. Elle ajoute que certains membres de l’équipage ont subi des agressions. L’ancien président du syndicat d’Amazon, Chris Smalls, un Afroaméricain, a été, selon la députée, tabassé par 7 policiers. Une militante norvégienne Virgis Bjorvang a, elle, été placée à l’isolement malgré le fait qu’elle ait 70 ans.

Ce mercredi sur RMC, elle défend la mission du Handala qui transportait 800 Kg de nourriture et de médicaments pour les enfants de Gaza.

La députée sait bien que ce chargement était une goutte d’eau par rapport aux besoins de la population à Gaza, mais insiste que c’était une opération politique: “nous avions pour but d’arriver jusqu’à Gaza et de visibiliser ce blocus qui existe depuis 2007, ce blocus complètement illégal au regard du droit international. “





Aucune condamnation des autorités françaises

Les autorités françaises ont été totalement silencieuses sur l’arrestation des six ressortissants français qui faisaient partie de l’équipage du navire Handala. Pour Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, la Flottille de la liberté est une opération marketing: “Assurer la présence consulaire à laquelle elles ont droit : oui. Faire la publicité d'une opération marketing aux fins politiques ne remédiant en rien les souffrances atroces des Palestiniens à Gaza : jamais”.

Aujourd’hui, la France muscle son discours par rapport à Israël. Elle annonce le largage de 40 tonnes d’aide humanitaire vendredi prochain sur Gaza. Gabrielle Cathala trouve la manœuvre tardive et elle rappelle que la France n’a pas voté la suspension de l’accord bilatéral entre l’Union européenne et Israël en juin dernier, et que la France n’a pas suspendu ses livraisons d’armes vers ce pays engagé dans une guerre génocidaire.