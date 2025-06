La République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé vendredi un accord de paix sous l'égide des États-Unis, visant à mettre fin aux combats meurtriers dans l'est du Congo.

“Nous sommes reconnaissants de votre présence ici, c'est essentiel. C'est un moment important après 30 ans de guerre“, a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio lors de la cérémonie de signature.

L'accord comprend des engagements à respecter l'intégrité territoriale, à cesser les hostilités, à désengager et désarmer les groupes armés non étatiques, à établir un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité et à faciliter le retour des réfugiés, l'accès humanitaire et la coopération économique régionale.

Selon divers rapports, l'accord ouvre également la voie à l'accès des États-Unis et des entreprises américaines aux minerais de la région, ce qui les inciterait à contribuer à la fin de la guerre.

Tshisekedi et Kagame bientôt à Washington

Lors de la cérémonie de signature, Rubio s'est déclaré enthousiaste à l'idée de l'accord et a dit : “Nous sommes impatients de recevoir les chefs d'État et la présence des pays concernés ici à Washington dans quelques semaines pour finaliser le protocole et l'accord complets”.

“Mais aujourd'hui marque une étape importante dans cette direction”, a-t-il ajouté.

Il a également souligné qu'“il ne s'agit pas seulement de mettre fin aux guerres, ni de sauver des vies. Il s'agit de permettre aux gens de vivre”.

Les rebelles du M23, au cœur du conflit dans l'est du Congo, se sont emparés d'importants territoires depuis décembre, notamment des capitales provinciales de Goma et de Bukavu, au Nord et au Sud-Kivu, intensifiant l'instabilité dans une région longtemps en proie à des groupes armés.

Le gouvernement RD congolais accuse le Rwanda voisin de soutenir les rebelles du M23 qui combattent dans l'est du pays, ce que Kigali dément.

L'ONU rapporte que le conflit a déplacé plus de 7,8 millions de personnes.

