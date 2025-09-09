Le renversement hier, lundi, du gouvernement Bayrou à une majorité de 364 députés contre 194 n’a pas surpris les observateurs attentifs de la vie politique française. Pour certains analystes, c’est la traduction visible d’un malaise socio-politique généré par une succession de choix politiques depuis au moins une décennie.

“ (...) L’évolution du modèle économique et social français, au fil des dernières décennies, a eu pour effet de renforcer la concentration de la richesse au sommet de la distribution, tout en affaiblissant progressivement les mécanismes de redistribution et de protection au profit des classes moyennes et populaires”, explique à TRT Français, l'économiste Hugo Spring-Ragain du Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS) de Paris.

Ce déséquilibre, souligne-t-il, “est moins le fruit d’un projet idéologique assumé que le résultat d’un enchaînement de réformes, d’arbitrages budgétaires et d’orientations macroéconomiques qui ont favorisé les détenteurs de capital, sans suffisamment compenser les effets de long terme sur les revenus du travail”.

En effet, ces dernières années la gauche française a ravivé ses critiques contre Emmanuel Macron qu’elle a qualifié de “président des riches” du fait des avantages concédés à ces derniers.



“Président des riches”?

Au début de son premier mandat en 2017, le président français a, en effet, supprimé un impôt sur la fortune. Ce qui, d'après l’opposition, a contribué à accentuer les clivages entre classes sociales.

Du reste, le "Global Wealth Report", rapport annuel de la banque suisse UBS publié en août 2023, a révélé que le nombre de millionnaires en France avait sensiblement évolué, avec notamment 2,8 millions de personnes dont le patrimoine immobilier et financier dépasse un million de dollars en 2022. Le rapport projette même que le nombre de millionnaires en France pourrait atteindre 4 millions de personnes en 2027.

"Les millionnaires français peuvent dire merci aux cadeaux fiscaux de Macron", avait commenté en son temps sur X la cheffe de file de La France insoumise (gauche radicale) au Parlement européen, Manon Aubry.

L'économiste Hugo Spring-Ragain y voit “une dynamique plus profonde”, marquée par la “concentration du patrimoine chez une minorité”, une “fiscalité devenue écrasante pour les classes moyennes”, “l’essor des emplois précaires, la désindustrialisation de certains territoires, le recul relatif des services publics dans les zones les plus fragiles”.

Pauvreté en hausse

Tous ces processus ont contribué à fragiliser durablement une partie de la population tout en renforçant les positions déjà dominantes, insiste l'économiste.