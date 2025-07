"Nul être humain doté ne serait-ce que d’un minimum de dignité ne peut accepter cette cruauté à Gaza, où des dizaines d’innocents périssent chaque jour faute de pain et d’eau", a déclaré mardi le président turc.

La Turquie continuera de maintenir à l'ordre du jour de l'humanité tout entière le génocide israélien contre le peuple de Gaza, bien plus grave que celui des nazis, a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors de la cérémonie d'ouverture du Salon international de l'industrie de la défense (IDEF) à Istanbul.

L’objectif de la Turquie est d’établir un cessez-le-feu dans les plus brefs délais, en permettant ainsi l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza, a-t-il assuré.

"Le sort des enfants de Gaza décharnés par la faim, faute d’une aide humanitaire bloquée aux frontières, est indissociable du nôtre", a-t-il ajouté.



"En ces jours sombres, alors que la faim fait des ravages, j’appelle toute la communauté internationale à s’unir", a-t-il souligné.

Concernant l'industrie de défense turque, Erdogan a déclaré que le pays avait surmonté les embargos, les doubles standards et les pressions diplomatiques pour devenir une force mondiale, marquant ainsi le marché mondial grâce à son industrie de défense.

"Le taux de production nationale de notre industrie de défense dépasse désormais les 80%", s’est-il- réjoui.

L'événement de six jours, qui a débuté mardi, est organisé sous l'égide de la présidence turque, en coordination avec le ministère de la Défense nationale, le Secrétariat des industries de défense et la Fondation des forces armées.



La 17e édition du salon se tient simultanément au Parc des expositions d'Istanbul, à l'aéroport Atatürk, à l'hôtel Wow et à la marina d'Atakoy.

L'exposition présente des véhicules blindés de combat, des véhicules blindés tactiques, des drones terrestres, aériens et maritimes, des systèmes d'armes, des roquettes, des systèmes de missiles antichars longue portée, des armes d'infanterie, des simulateurs militaires, des solutions de guerre électronique, des groupes de puissance et des équipements de neutralisation des explosifs et munitions.



Le salon devrait attirer un public nombreux et de nombreuses cérémonies de signatures auront lieu. La précédente édition du salon s'est tenue en juillet 2023 à Istanbul.