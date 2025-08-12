Ankara et Tbilissi se sont engagés à renforcer leur coopération pour la paix dans la mer Noire et le Caucase, à l’occasion de la visite officielle du président géorgien Mikheil Kavelashvili dans la capitale turque.
Lors d'une conférence de presse conjointe, le président turc Erdogan a déclaré, mardi, que les deux pays agissaient "côte à côte" pour promouvoir la paix dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et la crise humanitaire à Gaza.
Il a également exprimé l'espoir que leur partenariat stratégique se consoliderait davantage grâce au soutien de l'opinion publique.
Le chef de l’État turc a par ailleurs mis en avant l'importance stratégique de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars, la qualifiant de "colonne vertébrale du Corridor central", soulignant sa valeur alors qu'elle commence à fonctionner à pleine capacité.
Erdogan a rappelé que le volume des échanges bilatéraux avait déjà dépassé les 3 milliards de dollars ces dernières années, se disant confiant dans l’atteinte du “nouvel objectif de cinq milliards de dollars”.
Kavelashvili a salué, de son côté, le "rôle central" de la Turquie dans la stabilité régionale et a réaffirmé le soutien de la Géorgie au processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, tout en qualifiant de "crucial" le soutien d’Ankara à l’intégrité territoriale de son pays.
Cette visite officielle de deux jours du président géorgien comprend des entretiens bilatéraux, une conférence de presse conjointe et un dîner officiel offert par Erdogan.