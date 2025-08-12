TURQUIE
2 min de lecture
Erdogan et Kavelashvili s'engagent à renforcer la coopération pour la paix régionale
Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue géorgien Mikheil Kavelashvili ont tenu des entretiens bilatéraux et ont convenu de porter leurs échanges commerciaux à cinq milliards de dollars.
Erdogan et Kavelashvili s'engagent à renforcer la coopération pour la paix régionale
Erdogan et Kavelashvili s'engagent à renforcer la coopération pour la paix régionale / AA
il y a 12 heures

Ankara et Tbilissi se sont engagés à renforcer leur coopération pour la paix dans la mer Noire et le Caucase, à l’occasion de la visite officielle du président géorgien Mikheil Kavelashvili dans la capitale turque.

Lors d'une conférence de presse conjointe, le président turc Erdogan a déclaré, mardi, que les deux pays agissaient "côte à côte" pour promouvoir la paix dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et la crise humanitaire à Gaza.

Il a également exprimé l'espoir que leur partenariat stratégique se consoliderait davantage grâce au soutien de l'opinion publique.

Le chef de l’État turc a par ailleurs mis en avant l'importance stratégique de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars, la qualifiant de "colonne vertébrale du Corridor central", soulignant sa valeur alors qu'elle commence à fonctionner à pleine capacité.

Recommandé

Erdogan a rappelé que le volume des échanges bilatéraux avait déjà dépassé les 3 milliards de dollars ces dernières années, se disant confiant dans l’atteinte du “nouvel objectif de cinq milliards de dollars”.

Kavelashvili a salué, de son côté, le "rôle central" de la Turquie dans la stabilité régionale et a réaffirmé le soutien de la Géorgie au processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, tout en qualifiant de "crucial" le soutien d’Ankara à l’intégrité territoriale de son pays.

Cette visite officielle de deux jours du président géorgien comprend des entretiens bilatéraux, une conférence de presse conjointe et un dîner officiel offert par Erdogan.


Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us