Ankara et Tbilissi se sont engagés à renforcer leur coopération pour la paix dans la mer Noire et le Caucase, à l’occasion de la visite officielle du président géorgien Mikheil Kavelashvili dans la capitale turque.



Lors d'une conférence de presse conjointe, le président turc Erdogan a déclaré, mardi, que les deux pays agissaient "côte à côte" pour promouvoir la paix dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et la crise humanitaire à Gaza.



Il a également exprimé l'espoir que leur partenariat stratégique se consoliderait davantage grâce au soutien de l'opinion publique.



Le chef de l’État turc a par ailleurs mis en avant l'importance stratégique de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars, la qualifiant de "colonne vertébrale du Corridor central", soulignant sa valeur alors qu'elle commence à fonctionner à pleine capacité.