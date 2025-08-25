Le président syrien Ahmed Al Charaa a signalé dimanche des progrès concernant un éventuel accord de sécurité avec Israël lors d'une réunion avec une délégation de médias arabes, ont rapporté les médias locaux.



Dans des propos relayés par Syria TV, Al Charaa a indiqué que des "discussions avancées sur un éventuel accord de sécurité entre Damas et Tel-Aviv" étaient en cours, précisant que "tout accord sera basé sur la trêve de 1974".

Il aurait également affirmé que, même s'il ne pensait pas que le moment soit opportun pour un accord de paix avec Israël, il "n'hésiterait pas à accepter" tout accord bénéfique pour la Syrie et la région.

Mardi, le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad Hassan Al Chaibani, s'est entretenu avec une délégation israélienne à Paris sur la désescalade, la non-ingérence dans les affaires syriennes et la conclusion d'accords visant à soutenir la stabilité régionale, selon l'agence de presse arabe syrienne.

L'agence de presse a indiqué que les discussions avaient également porté sur "la surveillance du cessez-le-feu dans la province de Soueïda, dans le sud de la Syrie, et la réactivation de l'accord de 1974".