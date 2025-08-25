MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Le président syrien fait état de progrès concernant un éventuel accord de sécurité avec Israël
Ahmed Al Charaa a évoqué des progrès dans les négociations de sécurité avec Israël, basées sur la trêve de 1974, visant à renforcer la stabilité régionale.
Le président syrien fait état de progrès concernant un éventuel accord de sécurité avec Israël
Tout accord entre la Syrie et Israël respectera la ligne de trêve de 1974, a déclaré le président al Sharaa. / Reuters
25 août 2025

Le président syrien Ahmed Al Charaa a signalé dimanche des progrès concernant un éventuel accord de sécurité avec Israël lors d'une réunion avec une délégation de médias arabes, ont rapporté les médias locaux.

Dans des propos relayés par Syria TV, Al Charaa a indiqué que des "discussions avancées sur un éventuel accord de sécurité entre Damas et Tel-Aviv" étaient en cours, précisant que "tout accord sera basé sur la trêve de 1974".

Il aurait également affirmé que, même s'il ne pensait pas que le moment soit opportun pour un accord de paix avec Israël, il "n'hésiterait pas à accepter" tout accord bénéfique pour la Syrie et la région.

Mardi, le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad Hassan Al Chaibani, s'est entretenu avec une délégation israélienne à Paris sur la désescalade, la non-ingérence dans les affaires syriennes et la conclusion d'accords visant à soutenir la stabilité régionale, selon l'agence de presse arabe syrienne.

L'agence de presse a indiqué que les discussions avaient également porté sur "la surveillance du cessez-le-feu dans la province de Soueïda, dans le sud de la Syrie, et la réactivation de l'accord de 1974".

Recommandé

Accord de 1974

Selon l'agence de presse, les pourparlers,menés sous la médiation des États-Unis,  s'inscrivent dans le cadre des efforts diplomatiques visant à "renforcer la sécurité et la stabilité en Syrie et à préserver son unité et son intégrité territoriale".

L'accord de désengagement syro-israélien de 1974, conclu entre les deux pays après la guerre israélo-arabe d'octobre 1973, vise à séparer les forces belligérantes et à mettre fin aux affrontements directs entre les deux camps.

L'accord a établi des modalités de retrait des troupes et défini deux lignes principales, les lignes Alpha et Bravo, séparant les positions militaires syriennes et israéliennes.

Une zone tampon a été créée entre les deux lignes, sous la supervision de la Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD).

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us