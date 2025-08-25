Le président syrien Ahmed Al Charaa a signalé dimanche des progrès concernant un éventuel accord de sécurité avec Israël lors d'une réunion avec une délégation de médias arabes, ont rapporté les médias locaux.
Dans des propos relayés par Syria TV, Al Charaa a indiqué que des "discussions avancées sur un éventuel accord de sécurité entre Damas et Tel-Aviv" étaient en cours, précisant que "tout accord sera basé sur la trêve de 1974".
Il aurait également affirmé que, même s'il ne pensait pas que le moment soit opportun pour un accord de paix avec Israël, il "n'hésiterait pas à accepter" tout accord bénéfique pour la Syrie et la région.
Mardi, le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad Hassan Al Chaibani, s'est entretenu avec une délégation israélienne à Paris sur la désescalade, la non-ingérence dans les affaires syriennes et la conclusion d'accords visant à soutenir la stabilité régionale, selon l'agence de presse arabe syrienne.
L'agence de presse a indiqué que les discussions avaient également porté sur "la surveillance du cessez-le-feu dans la province de Soueïda, dans le sud de la Syrie, et la réactivation de l'accord de 1974".
Accord de 1974
Selon l'agence de presse, les pourparlers,menés sous la médiation des États-Unis, s'inscrivent dans le cadre des efforts diplomatiques visant à "renforcer la sécurité et la stabilité en Syrie et à préserver son unité et son intégrité territoriale".
L'accord de désengagement syro-israélien de 1974, conclu entre les deux pays après la guerre israélo-arabe d'octobre 1973, vise à séparer les forces belligérantes et à mettre fin aux affrontements directs entre les deux camps.
L'accord a établi des modalités de retrait des troupes et défini deux lignes principales, les lignes Alpha et Bravo, séparant les positions militaires syriennes et israéliennes.
Une zone tampon a été créée entre les deux lignes, sous la supervision de la Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD).