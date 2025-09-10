Le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, se rendra en Italie pour une tournée officielle les 11 et 12 septembre, a annoncé mercredi le ministère turc des Affaires étrangères.

Au cours de son séjour, Fidan devrait rencontrer le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale italien, Antonio Tajani. Les deux ministres se sont rencontrés pour la dernière fois à Antalya en marge de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, qui s'est tenue les 14 et 15 mai.

Cette visite fait suite à une série d'échanges de haut niveau entre les deux pays. Le 29 avril, Rome a accueilli le quatrième sommet intergouvernemental Turquie-Italie, coprésidé par le président turc Recep Tayyip Erdogan et la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Plus récemment, le 1er août, Istanbul a accueilli le sommet trilatéral des dirigeants Turquie-Italie-Libye, présidé par le président Erdogan.

Outre les entretiens officiels, Fidan devrait prononcer un discours politique à l'Istituto Affari Internazionali, l'un des principaux think tanks italiens.



Selon le communiqué du ministère, les discussions avec Tajani porteront sur le partenariat stratégique et l'alliance avec l'OTAN entre la Turquie et l'Italie, l'importance des visites réciproques de haut niveau et l'objectif d'atteindre 40 milliards de dollars d'échanges bilatéraux.

Ankara soulignera également l'importance de moderniser l'union douanière Turquie-UE et mettra en avant les opportunités de collaboration en matière de sécurité énergétique, de connectivité et d'industrie de la défense.



L'ordre du jour comprend aussi la coopération sur les migrations irrégulières, l'innovation scientifique et technologique, les questions liées à l'OTAN et les relations Turquie-UE. Les deux parties devraient également échanger leurs points de vue sur la Libye, la bande de Gaza en Palestine, la Syrie, l'Ukraine, l'Iran et l'Afrique.