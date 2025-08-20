Washington a annoncé de nouvelles sanctions visant quatre membres de la Cour pénale internationale (CPI). En novembre dernier, des juges de la CPI ont émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et son ancien chef d'état-major de la Défense, M. Gallant, pour crimes de guerre à Gaza.

L'administration du président américain Donald Trump a imposé des sanctions contre deux juges et deux procureurs de la Cour pénale internationale, dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et l’institution judiciaire après ses poursuites visant des responsables israéliens.



Le Trésor et le Département d’État américains ont désigné mercredi le juge français Nicolas Yann Guillou, la juge fidjienne Nazhat Shameem Khan, la procureure sénégalaise Mame Mandiaye Niang et la juge canadienne Kimberly Prost.

En novembre dernier, la CPI avait émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien chef d'état-major de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis pendant la guerre de Gaza.

Guillou, en tant que juge de la CPI, avait présidé la commission préliminaire qui avait émis le mandat d'arrêt contre Netanyahu. Khan et Niang sont, pour leur part, les deux procureurs adjoints de la Cour.



Une décision sans précédent