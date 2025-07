Sept mois après le passage dévastateur du cyclone Chido, la France a adopté définitivement, ce jeudi, par un vote au Parlement, un projet de loi pour "refonder" l'archipel de Mayotte, dans l'océan Indien, son département le plus pauvre.



Le texte prévoit notamment quatre milliards d'euros d'investissements publics sur six ans et inscrit dans la loi le principe d'un alignement des droits sociaux avec ceux de la France métropolitaine, à l'horizon 2031. Il contient aussi de nombreuses mesures de lutte contre l'immigration clandestine et l'habitat illégal.

Ce texte constituera "une étape vers une meilleure protection des Mahorais, vers l'égalité réelle, vers un développement concret et puissant du territoire au service de la population", a salué Manuel Valls, ministre français chargé des territoires français en Outre-mer.

Les inégalités sociales entre Mayotte et la France métropolitaine sont abyssales.

Sur l'archipel, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté national, et le RSA, le revenu minimum garanti par l'Etat aux personnes disposant de très faibles ressources, y est encore deux fois plus bas qu'à Paris.

L'archipel de Mayotte a été durement frappé en décembre par le cyclone Chido qui a fait au moins 40 morts et aggravé des troubles déjà très répandus.

Le texte, fruit d'un compromis entre députés et sénateurs, a bénéficié du soutien de la coalition gouvernementale de centre-droit et de l'extrême droite.

La gauche s'est opposée à ce texte, plusieurs députés dénonçant son "obsession" pour l'immigration et des mesures "inhumaines" directement inspirées par l'extrême droite.

Le texte s'attaque à deux "fléaux", la lutte contre l'immigration clandestine et l'habitat illégal, "sans quoi" Mayotte risque d'être reconstruite sur du "sable", selon M. Valls.

Il prévoit, par exemple, de durcir les conditions d'obtention d'un titre de séjour alors que près de la moitié de la population y est étrangère.

Plusieurs dispositions permettent de faciliter la destruction des bidonvilles, alors qu'un tiers de l'habitat est informel.