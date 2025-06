Un avion de ligne d'Air India avec 244 passagers à bord s'est écrasé à Ahmedabad, la principale ville de l'État indien du Gujarat (ouest), selon plusieurs médias citant la police de l'État.

Selon le rapport, le vol AI171 décollait d'Ahmedabad à destination de Londres Gatwick au moment de l'accident.

L'avion s'est écrasé sur un bâtiment abritant des médecins peu après son décollage de l'aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel d'Ahmedabad, a confirmé la police.

Selon Air India, 169 ressortissants indiens, 53 Britanniques, sept Portugais, un Canadien, deux pilotes et dix membres du personnel de cabine se trouvaient à bord de l'avion accidenté.

Air India a publié un bref communiqué de presse indiquant que "pour l'instant, nous sommes en train de vérifier les détails et nous communiquerons des informations supplémentaires dès que possible".

Le président d'Air India, N. Chandrasekaran, a exprimé sa "profonde tristesse" à la suite de l'accident.

"Notre priorité est de soutenir toutes les personnes touchées et leurs familles", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les équipes d'intervention d'urgence sur le site et fournir tout le soutien et les soins nécessaires.

Selon les premières informations, l'avion s'est écrasé près du quartier de Meghani Nagar, et des images de l'accident circulent sur les réseaux sociaux, montrant une épaisse fumée s'échappant du lieu de l'accident.

L'avion a décollé à 1h38, heure locale, et s'est écrasé sur un bâtiment près de l'aéroport d'Ahmedabad à 13h40. Les responsables de l'aéroport de Gatwick ont déclaré que l'avion devait atterrir à Londres à 18h25, heure locale.

Les autorités ont lancé des opérations de sauvetage et les services d'urgence se sont précipités sur les lieux. Des fonctionnaires de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) devraient mener une enquête approfondie sur les causes de l'accident.

Des témoins proches de l'aéroport ont déclaré avoir entendu une forte explosion avant de voir l'avion descendre rapidement. Le gouvernement du Gujarat a assuré que des mesures seraient prises rapidement et qu'un soutien serait apporté aux personnes touchées par l'accident.

"Je suis très choqué d'apprendre l'incident du vol AirIndia Ahmedabad-Londres près de l'aéroport d'Ahmedabad. Je prie pour la sécurité de tous les passagers et de l'équipage", a déclaré Yusuf Pathan, ancien joueur de cricket et membre du parlement indien, sur X.