Deux partis flamands de la coalition au pouvoir en Belgique, le CD&V (chrétiens-démocrates) et Vooruit (sociaux-démocrates), ont appelé à la suspension immédiate du soutien apporté par Flanders Investment and Trade (FIT) aux entreprises belges opérant en Israël, alors que se poursuit l’offensive israélienne sur la bande de Gaza.

Cette décision fait suite aux précédentes demandes du parti d'opposition Groen, qui avait exhorté FIT à fermer son bureau de Tel-Aviv, a rapporté lundi l'agence de presse Belga.

Le chef du CD&V, Sammy Mahdi, a déclaré que la promotion du commerce avec Israël contredit les appels à des sanctions. “Nous soutenons des sanctions économiques sévères contre Israël. Stimuler activement son économie par la promotion du commerce est en contradiction avec cette position”, a déclaré M. Mahdi.



Cet appel intervient quelques jours avant la session d'urgence du Parlement flamand consacrée à Gaza, prévue le 14 août. Alors que le gouvernement flamand interdit les exportations directes d'armes vers Israël depuis 2006, une récente décision de justice a bloqué le transit de matériel militaire via la Belgique, mettant en lumière les limites du cadre réglementaire actuel.

Les partis envisagent également de suspendre l'accord d'association entre l’UE et Israël et de mettre fin à la coopération scientifique.