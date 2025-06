Les assassinats des civils tentant de récupérer des vivres dans un contexte de pénurie humanitaire persistante se poursuivent dans les territoires palestiniens. Au moins 25 personnes ont été tuées mardi par des tirs israéliens près d’un point de distribution d’aide alimentaire situé dans le corridor dit de Netzarim, au sud de la ville de Gaza, selon des sources médicales.

Dans le sud de la bande de Gaza, un drone israélien a visé un camp de déplacés dans la zone d’al-Mawasi, près de la ville d’al-Qarara, au nord de Khan Younès. L’attaque a fait au moins quatre morts, d’après une source de l’hôpital Nasser.

Depuis la reprise en main des opérations humanitaires par la Fondation humanitaire pour Gaza, soutenue par Israël et les Etats Unis, fin mai, plusieurs incidents similaires ont été signalés près de points de distribution.

En Cisjordanie, les forces israéliennes ont mené dans la nuit une série de raids dans plusieurs localités. Un homme a été tué à Tammun, près de Tubas, lors d’une opération impliquant des forces spéciales.

Selon l’agence Wafa, les secouristes ont été empêchés d’accéder à la victime.

Au moins dix autres personnes ont été arrêtées, dont deux frères âgés de 13 et 15 ans dans le village d’al-Walaja, trois jeunes hommes dans des localités proches de Ramallah, une personne à Rujeib, à l’est de Naplouse, et un père et son fils à Al Khalil (Hébron).

Depuis le déclenchement de la guerre israélienne à Gaza en octobre 2023, près de 55.000 personnes sont mortes et 126.920 autres blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza.