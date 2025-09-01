Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé souhaiter renforcer la coopération avec l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qu’il a décrit comme une plateforme "incarnant la tradition de recherche de solutions communes aux problèmes".

Lors du 25e sommet du Conseil des chefs d'État de l'OCS, tenu lundi à Tianjin, en Chine, Erdogan a présenté l'organisation comme "essentielle" pour renforcer la sécurité énergétique et développer des partenariats stratégiques en matière d'infrastructures.

Il a également salué les progrès récents en faveur d’une paix et d’une stabilité durables dans le Caucase du Sud et en Asie centrale.



La réunion de deux jours, qui a débuté dimanche, marquait le cinquième sommet annuel de l’OCS organisé par la Chine depuis sa création en 2001.

Plus tôt, Erdogan avait rencontré son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet.

"Notre responsabilité collective"

Abordant les conflits mondiaux, Erdogan a critiqué la violence persistante à Gaza. "Il n'y a aucune explication à l'incapacité à mettre fin aux atrocités qui durent depuis 23 mois à Gaza, où des bébés, des enfants et des personnes âgées meurent de faim", a-t-il déploré.