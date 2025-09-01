TURQUIE
Erdogan plaide pour un partenariat renforcé avec l'OCS et salue la tradition d'action collective
Lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Chine, le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué les récentes avancées vers une paix et une stabilité durables dans le Caucase du Sud et en Asie centrale.
1 septembre 2025

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé souhaiter renforcer la coopération avec l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), qu’il a décrit comme une plateforme "incarnant la tradition de recherche de solutions communes aux problèmes".

Lors du 25e sommet du Conseil des chefs d'État de l'OCS, tenu lundi à Tianjin, en Chine, Erdogan a présenté l'organisation comme "essentielle" pour renforcer la sécurité énergétique et développer des partenariats stratégiques en matière d'infrastructures.

Il a également salué les progrès récents en faveur d’une paix et d’une stabilité durables dans le Caucase du Sud et en Asie centrale.

La réunion de deux jours, qui a débuté dimanche, marquait le cinquième sommet annuel de l’OCS organisé par la Chine depuis sa création en 2001.

Plus tôt, Erdogan avait rencontré son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet.

"Notre responsabilité collective"

Abordant les conflits mondiaux, Erdogan a critiqué la violence persistante à Gaza. "Il n'y a aucune explication à l'incapacité à mettre fin aux atrocités qui durent depuis 23 mois à Gaza, où des bébés, des enfants et des personnes âgées meurent de faim", a-t-il déploré.

Il a appelé la communauté internationale à utiliser les Nations Unies comme une plateforme pour la justice mondiale, soulignant qu’il s’agit d’une "responsabilité collective" de répondre aux décennies d'oppression subies par le peuple palestinien.

Israël a tué plus de 63 500 Palestiniens à Gaza depuis octobre 2023. La guerre israélienne a dévasté l'enclave, qui est confrontée à la famine.

Concernant la Syrie, Erdogan a réaffirmé son soutien continu à la restauration du pays, tout en préservant son intégrité territoriale et son unité politique, affirmant que ces efforts bénéficieraient à l'ensemble de la région.

Il a également réaffirmé que la Turquie s'opposerait à toute tentative menaçant la sécurité ou la souveraineté de la Syrie.

Erdogan a conclu en présentant la vision plus large de la politique étrangère de la Turquie, soulignant l'importance du dialogue, de la diplomatie et de la coopération, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays.

Il a enfin souligné l'importance des développements dans les domaines de l'énergie et de la connectivité pour la stabilité mondiale, le développement économique et une croissance durable.


